Attack on Titan powraca. Będzie nowy film, który ma już pierwszy zwiastun

Pod koniec ubiegłego roku Attack on Titan dobiegł końca po dziesięciu latach. Finał był na tyle kontrowersyjny, że wielu fanów narzekało na zakończenie historii Erena, Mikasy i Armina. WIT Studio i MAPPA nie chcą się jeszcze rozstawać ze swoim popularnym anime i zapowiedziano nowy film, który trafi na ekrany jeszcze w tym roku.

Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK – pierwszy zwiastun nowego kinowego filmu

Attack on Titan The Movie: THE LAST ATTACK nie przedstawi jednak nowej historii, ale będzie skróconą fabułą ostatniego sezonu. Film będzie trwał 145 minut. Za reżyserię odpowiada Yuichiro Hayashi, który do finałowego sezonu rysował scenorysy. W wywiadzie przyznał, że tworzył je z myślą, aby wyglądały jak jeden duży film, a zrobienie z tego kinowej produkcji jest dla niego spełnieniem marzeń.