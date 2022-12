ATONE: Heart of the Elder Tree – fabularna gra RPG inspirowana mitologią nordycką

ATONE: Heart of the Elder Tree to propozycja od nowozelandzkiego Wildboy Studios. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje rodzime Untold Tales, ekipa, którą możecie kojarzyć za sprawą takich tytułów jak: Arise: A Simple Story, What Lies in the Multiverse i Golf Club Wasteland. Twórcy podzielili się trailerem swojej produkcji oraz ogłosili dokładną datę premiery.

ATONE: Heart of the Elder Tree zaskoczy nas mechaniką walki

W ATONE: Heart of the Elder Tree będziemy mogli zagrać już 27 stycznia, a gra będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4 i Nintendo Switch. Tytuł powinien zainteresować miłośników nietuzinkowych gier RPG i osób, które lubią produkcje inspirowane mitologią nordycką.



„Ta inspirowana nordycką mitologią, ręcznie rysowana, fabularna gra RPG z rytmicznymi walkami łączy narrację, eksplorację oraz muzykę w jedną, wyjątkową podróż. Eksploruj nawiedzoną wersję Midgardu, poznając różnorodne, barwne postacie, rozmawiając z nimi i podejmując decyzje wpływające nie tylko na Twoją historię, ale i zakończenie gry” – czytamy w opisie gry na Steam.



Najciekawszą mechaniką w ATONE: Heart of the Elder Tree wydaje się być system walki, który inspirowany jest rozwiązaniami znanymi z gier rytmicznych pokroju Guitar Hero i Dance Dance Revolution. Każdemu starciu przypisany został unikalny utwór autorstwa australijskiego artysty muzyki elektronicznej znanego jako Luminista.



Poza tym powinniśmy spodziewać się bogatej warstwy fabularnej, masy zagadek do rozwiązania i przygody, która zmusi nas do refleksyjnych przemyśleń.