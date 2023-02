Atomic Heart na nowym materiale. Syta porcja rozgrywki z kontrowersyjnej gry

Premiera Atomic Heart zbliża się wielkimi krokami. W ostatnim czasie o grze autorstwa Mundfish jest naprawdę głośno. Produkcja wywołuje sporo kontrowersji, a gracze zaczynają ją bojkotować. Machina marketingowa jednak się nie zatrzymuje.

Atomic Heart na nowym gameplayu

Deweloperzy robią wszystko, co w ich mocy, by wybronić się od zarzutów, czego dowodzić może chociażby ostatnie oświadczenie. Przedstawiciele zapewniają, że Mundfish jest studiem składającym się z pracowników z całego świata, którzy skupiają się na tworzeniu „innowacyjnej gry”. Zaznaczono także, że zespół „sprzeciwia się przemocy wobec ludzi”. Nie wygląda jednak na to, by takie zapewniania mogły uspokoić nastroje graczy.



Dziś ekipa podzieliła się kolejną sytą porcją materiału z rozgrywki. Trwające ponad 8 minut wideo znajdziecie poniżej. Warto podkreślić, że obszerna prezentacja została wzbogacona o komentarz twórców.



Przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S dokładnie 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass.