Twórcy Atomic Heart są „organizacją propokojową”. Mundfish odpowiada na krytykę

Deweloperzy postanowili odnieść się do kontrowersji krążących wokół zespołu.

W miniony weekend informowaliśmy Was o kontrowersjach związanych z Atomic Heart, przez które wielu graczy nawołuje do bojkotu wspomnianej produkcji . Użytkownicy domagają się również od studia Mundfish stanowiska w sprawie rozpoczętej blisko rok temu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Deweloperzy postanowili natomiast opublikować oświadczenie, w którym określili swój zespół mianem „organizacji propokojowej”.

Nie komentujemy kwestii politycznych ani religijnych. Zapewniamy, że jesteśmy globalnym zespołem skupionym na tym, by Atomic Heart trafił w ręce graczy na całym świecie. Nie tolerujemy i nie zamierzamy tolerować osób, które wysyłają spam i używają obraźliwego, nienawistnego, dyskryminującego, brutalnego lub groźnego języka, lub treści – informują deweloperzy.

Powyższe oświadczenie raczej w żaden sposób nie przekona do Atomic Heart graczy, którzy podjęli już decyzję o zbojkotowaniu produkcji studia Mundfish. Słowa deweloperów z pewnością wywołają natomiast kolejną falę komentarzy.



Przypomnijmy, że Atomic Heart zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S dokładnie 21 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja studia Mundfish w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.