Atomfall wkrótce z pierwszym DLC. Ujawniono datę premiery dodatku Wicked Isle

Deweloperzy ze studia Rebellion nie podzielili się również szczegółami na temat zawartości pierwszego DLC do Atomfall. Twórcy opublikowali jedynie krótki teaser dodatku Wicked Isle, który znajdziecie na dole wiadomości. Wspomniany materiał wideo oraz sam tytuł rozszerzenia dają jednak jasno do zrozumienia, że gracze trafią na tajemniczą i spowitą mgłą wyspę.

Na koniec warto przypomnieć, że Atomfall zadebiutowało pod koniec marca na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wspomniany tytuł w momencie premiery trafił również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Rebellion, to zapraszamy Was do lektury: Atomfall - recenzja. Kieszonkowa apokalipsa.

Wczytywanie ramki mediów.