Atomfall otrzyma sequel? Twórcy serii Sniper Elite mówią o sukcesie nowej gry

Teraz wygląda na to, że chcemy zrobić więcej Atomfall – gra odniosła sukces, ale czy znajdziemy na to środki? Nie wiem. Pomysł zawsze był taki, by 2/3 naszych projektów stanowiły kontynuacje, a 1/3 nowe IP, które będą poszerzać granice – powiedział Kingsley.

Game Pass pozwala zachęcić ludzi do sprawdzenia gry. Gdy już w nią zagrają i im się spodoba, to powiedzą o niej swoim znajomym w mediach społecznościowych i napiszą: „Znalazłem tę grę w Game Passie, naprawdę mi się podobała, powinieneś w nią zagrać”. Część z nich sprawdzi tę produkcję. Część nie będzie jednak miała Game Passa, ale również będą chcieli uczestniczyć w dyskusji, więc pójdą i ją kupią – wyjaśnia szef studia Rebellion.

Na koniec warto przypomnieć, że Atomfall zadebiutowało pod koniec marca na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wspomnianym tytułem od momentu premiery cieszyć mogą się również abonenci PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Rebellion, to zapraszamy Was do lektury: Atomfall - recenzja. Kieszonkowa apokalipsa.