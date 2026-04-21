20 lat temu zadebiutował ten japoński hit. Z tej okazji reżyser Okami dzieli się specjalną wiadomością

Mikołaj Berlik
2026/04/21 20:00
“Nie wierzę, że udało nam się to wydać”.

Kultowa produkcja studia Clover, Okami, obchodzi swoje 20. urodziny. Z tej okazji reżyser gry, Hideki Kamiya, opublikował emocjonalny wpis, w którym nie tylko dziękuje fanom za dwie dekady wsparcia, ale również dzieli się przełomową wiadomością dotyczącą przyszłości serii.

Okami HD
Okami HD

Okami - Hideka Kamiya wspomina świetny tytuł

Kamiya przyznał, że patrząc z perspektywy czasu, wciąż trudno mu uwierzyć, że pierwotna wersja Okami w ogóle zdołała trafić do sprzedaży. Reżyser podkreślił ogromną dumę z tego projektu oraz wdzięczność za niesłabnący entuzjazm społeczności, który pozwolił marce przetrwać tyle lat w formie remasterów i licznych gadżetów.

Najważniejszym punktem wiadomości jest jednak potwierdzenie prac nad nowym projektem:

W międzyczasie będę wkładał krew, pot i łzy w nowy sequel Ōkami, na który wszyscy czekaliście! – napisał Kamiya.

Nadchodząca kontynuacja powstaje w nowym studio deweloperskim Kamiyi o nazwie Clovers. Na ten moment nie potwierdzono platform docelowych, choć branżowe spekulacje sugerują, że tytuł może trafić m.in. na następcę konsoli Nintendo Switch.

Capcom uruchomił oficjalną stronę internetową poświęconą jubileuszowi, na której fani mogą przesyłać własne wspomnienia oraz podziwiać grafiki przygotowane przez twórców oryginału.

Dodatkowo, we współpracy z firmą Fangamer, zapowiedziano nową linię produktów inspirowanych grą. W ofercie znajdą się mata na biurko, skarpetki i brelok, koszulka, koc oraz kurtka. Przedsprzedaż tych produktów już ruszyła.

Przypomnijmy, że Okami Sequel został oficjalnie zapowiedziany na The Game Awards 2024.

Źródło:https://www.nintendolife.com/news/2026/04/hideki-kamiya-marks-okamis-20th-anniversary-with-a-special-message

