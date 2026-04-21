20 lat temu zadebiutował ten japoński hit. Z tej okazji reżyser Okami dzieli się specjalną wiadomością

Kultowa produkcja studia Clover, Okami, obchodzi swoje 20. urodziny. Z tej okazji reżyser gry, Hideki Kamiya, opublikował emocjonalny wpis, w którym nie tylko dziękuje fanom za dwie dekady wsparcia, ale również dzieli się przełomową wiadomością dotyczącą przyszłości serii.
Okami - Hideka Kamiya wspomina świetny tytuł
Kamiya przyznał, że patrząc z perspektywy czasu, wciąż trudno mu uwierzyć, że pierwotna wersja Okami w ogóle zdołała trafić do sprzedaży. Reżyser podkreślił ogromną dumę z tego projektu oraz wdzięczność za niesłabnący entuzjazm społeczności, który pozwolił marce przetrwać tyle lat w formie remasterów i licznych gadżetów.
Najważniejszym punktem wiadomości jest jednak potwierdzenie prac nad nowym projektem:
W międzyczasie będę wkładał krew, pot i łzy w nowy sequel Ōkami, na który wszyscy czekaliście! – napisał Kamiya.
Nadchodząca kontynuacja powstaje w nowym studio deweloperskim Kamiyi o nazwie Clovers. Na ten moment nie potwierdzono platform docelowych, choć branżowe spekulacje sugerują, że tytuł może trafić m.in. na następcę konsoli Nintendo Switch.
Dodatkowo, we współpracy z firmą Fangamer, zapowiedziano nową linię produktów inspirowanych grą. W ofercie znajdą się mata na biurko, skarpetki i brelok, koszulka, koc oraz kurtka. Przedsprzedaż tych produktów już ruszyła.
Przypomnijmy, że Okami Sequel został oficjalnie zapowiedziany na The Game Awards 2024.
