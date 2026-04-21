20 lat temu zadebiutował ten japoński hit. Z tej okazji reżyser Okami dzieli się specjalną wiadomością

“Nie wierzę, że udało nam się to wydać”.

Kultowa produkcja studia Clover, Okami, obchodzi swoje 20. urodziny. Z tej okazji reżyser gry, Hideki Kamiya, opublikował emocjonalny wpis, w którym nie tylko dziękuje fanom za dwie dekady wsparcia, ale również dzieli się przełomową wiadomością dotyczącą przyszłości serii.

Okami - Hideka Kamiya wspomina świetny tytuł

Kamiya przyznał, że patrząc z perspektywy czasu, wciąż trudno mu uwierzyć, że pierwotna wersja Okami w ogóle zdołała trafić do sprzedaży. Reżyser podkreślił ogromną dumę z tego projektu oraz wdzięczność za niesłabnący entuzjazm społeczności, który pozwolił marce przetrwać tyle lat w formie remasterów i licznych gadżetów.