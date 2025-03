Persona 6 może pojawić się później niż oczekiwano. Fani nie są też przekonani co do remake’u czwartej odsłony

Fani serii Persona od dawna czekają na szóstą odsłonę, zwłaszcza że piątka miała swoją premierę prawie dekadę temu. Wygląda na to, że jeszcze przyjdzie im poczekać.

W tym tygodniu ujawniono nową domenę internetową „p4re.jp”, co sugeruje, że Atlus może pracować nad remake’iem Persony 4, a nie nad pełnoprawną szóstą odsłoną. Co ciekawe, choć Persona 4 jest jedną z najbardziej ukochanych części serii, reakcje fanów na tę wiadomość są bardzo mieszane.

Podobne zdanie ma SuperButterBuns, który twierdzi, że Persona 4 nie potrzebuje remake’u i obawia się, że jeśli Atlus faktycznie wyda odświeżoną wersję wcześniej niż Persona 6, to jego ogólna sympatia wobec Atlusa mocno ucierpi. I nie jest w tym odosobniony. Wielu fanów boi się, że to oznacza jeszcze dłuższe oczekiwanie na Personę 6.

Z drugiej strony, nie brakuje osób cieszących się na odświeżenie Persona 4. Ta odsłona serii zawiera pewne problematyczne wątki, które mogłyby zostać poprawione, a przy okazji gra dostałaby graficzny lifting.

Atlus prawdopodobnie ogłosi swoje plany latem, więc wówczas powinniśmy dowiedzieć się więcej. Czy faktycznie dostaniemy remake Persony 4, czy może w końcu doczekamy się oficjalnej zapowiedzi Persony 6?

Ostatnia pełnoprawna Persona oznaczona numerkiem pięć, miała swoją premierę w 2017 roku i pojawiła się wówczas na platformach PlayStation 3 oraz PlayStation 4. Trochę czasu minęło, co? Pytanie do was, wolelibyście kolejny remake czy nową odsłonę?