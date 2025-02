Astro Bot z darmowymi nowościami. Kolejne poziomy i wsparcie dla PlayStation 5 Pro

Jak informowaliśmy dzisiaj, Astro Bot zachęcił Sony do tworzenia innych, podobnych projektów. Firma planuje mocniej koncentrować się na tytułach rodzinnych, które mogłyby dorównać sukcesowi wspomnianej gry. Ale to nie koniec wieści związanych z produkcją Team Asobi – deweloperzy ogłosili bowiem darmową zawartość, która zmierza do graczy.