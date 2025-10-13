Astro Bot na PS5 taniej w Amazon PL. Pudełkowe wydanie za 211,52 zł

Platformówka od PlayStation Studios ponownie w promocji w polskim Amazonie.

W polskim Amazonie ponownie pojawiła się promocja na Astro Bot – wysoko ocenianą platformówkę ekskluzywną dla konsoli PlayStation 5. Pudełkowe wydanie gry kosztuje obecnie 211,52 zł, a w zestawie dostępna jest darmowa dostawa.

Astro Bot – oferta w Amazon PL

Produkcja Team Asobi od momentu premiery cieszy się dużą popularnością wśród graczy i recenzentów. W serwisie Metacritic zdobyła bardzo wysokie oceny (średnio ponad 90/100), a na PlayStation Store chwalona jest za pomysłowe wykorzystanie funkcji kontrolera DualSense i pełne uroku poziomy.