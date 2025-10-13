Zaloguj się lub Zarejestruj

Astro Bot na PS5 taniej w Amazon PL. Pudełkowe wydanie za 211,52 zł

Mikołaj Berlik
2025/10/13 13:00
Platformówka od PlayStation Studios ponownie w promocji w polskim Amazonie.

W polskim Amazonie ponownie pojawiła się promocja na Astro Bot – wysoko ocenianą platformówkę ekskluzywną dla konsoli PlayStation 5. Pudełkowe wydanie gry kosztuje obecnie 211,52 zł, a w zestawie dostępna jest darmowa dostawa.

Astro Bot
Astro Bot

Astro Bot – oferta w Amazon PL

Produkcja Team Asobi od momentu premiery cieszy się dużą popularnością wśród graczy i recenzentów. W serwisie Metacritic zdobyła bardzo wysokie oceny (średnio ponad 90/100), a na PlayStation Store chwalona jest za pomysłowe wykorzystanie funkcji kontrolera DualSense i pełne uroku poziomy.

Aktualna oferta Amazon PL pozwala kupić pudełkową wersję gry Astro Bot w cenie 211,52 zł, z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatu InPost. Warto jednak zaznaczyć, że okładka gry jest w języku niemieckim – to edycja importowana, ale w pełni kompatybilna z polskimi konsolami PS5.

Wyrusz na ogromną przygodę

Od piaszczystych plaż, przez gęste dżungle, po rozpalone wulkany – zbadaj szereg niezapomnianych planet w poszukiwaniu zaginionej załogi Astro!

Dzięki nowym mocom zmierz się z zupełnie nową ekipą dziwacznych przeciwników i ogromnych bossów. Poczuj każdy skok, uderzenie i cios dzięki bezprzewodowemu kontrolerowi

Spotkaj ponad 150 wspaniałych bohaterów z PlayStation i uczcij 30 lat jej historii!

Tagi:

Sony
promocja
Amazon
Sony Interactive Entertainment
promocje
PlayStation 5
Team Asobi
Astro Bot
Mikołaj Berlik
