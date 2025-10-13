Astro Bot na PS5 taniej w Amazon PL. Pudełkowe wydanie za 211,52 zł

Produkcja Team Asobi od momentu premiery cieszy się dużą popularnością wśród graczy i recenzentów. W serwisie Metacritic zdobyła bardzo wysokie oceny (średnio ponad 90/100), a na PlayStation Store chwalona jest za pomysłowe wykorzystanie funkcji kontrolera DualSense i pełne uroku poziomy.
Aktualna oferta Amazon PL pozwala kupić pudełkową wersję gry Astro Bot w cenie 211,52 zł, z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatu InPost. Warto jednak zaznaczyć, że okładka gry jest w języku niemieckim – to edycja importowana, ale w pełni kompatybilna z polskimi konsolami PS5.
Wyrusz na ogromną przygodę
Od piaszczystych plaż, przez gęste dżungle, po rozpalone wulkany – zbadaj szereg niezapomnianych planet w poszukiwaniu zaginionej załogi Astro!
Dzięki nowym mocom zmierz się z zupełnie nową ekipą dziwacznych przeciwników i ogromnych bossów. Poczuj każdy skok, uderzenie i cios dzięki bezprzewodowemu kontrolerowi
Spotkaj ponad 150 wspaniałych bohaterów z PlayStation i uczcij 30 lat jej historii!
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!