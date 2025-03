Astarion z Baldur’s Gate 3 stał kanoniczną postacią. Dungeons & Dragons zyskało nowego bohatera

Larian Studios dobrze wie jak tworzyć gry RPG, czego dowodem jest choćby sukces Baldur’s Gate 3. Jednym z elementów składowych tak świetnego przyjęcia przez graczy tej produkcji, są dobrze napisane postacie, a taką z pewnością jest Astarion.

Astarion z Baldur’s Gate 3 stał się kanoniczną postacią w Dungeons & Dragons

Co ciekawe, marka Baldur’s Gate już od dawna należy należy do Dungeons & Dragons i Wizards of the Coast, ale nigdy wcześniej, żadna postać z gry, nie pojawiła się w oficjalnych podręcznikach D&D. Popularny wampir właśnie przetarł ten szlak jako pierwszy.