Assetto Corsa EVO szykuje Ferrari SF-25 z F1 2025. Potwierdzono tor Monza

Twórcy Assetto Corsa EVO przygotowali dla fanów motorsportu wyjątkową niespodziankę. Z okazji weekendu Grand Prix Włoch zapowiedziano tor Monza, a także zasugerowano pojawienie się w grze bolidu Ferrari SF-25, czyli maszyny w specyfikacji Formuły 1 na sezon 2025.
Assetto Corsa EVO z nowym torem i bolidem F1
Póki co nie podano daty premiery nowej zawartości, ale zajawkowe grafiki zdradzają wiele. Charakterystyczny układ przycisków na kierownicy oraz detale aerodynamiczne, między innymi wloty powietrza wskazują, że chodzi właśnie o tegoroczny samochód Ferrari prowadzony przez Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. To spore wydarzenie w świecie symulacji wyścigowych, ponieważ aktualne bolidy F1 rzadko trafiają do gier innych niż do tych z oficjalną licencją. Do tej pory w EVO pojawiło się kultowe Ferrari z sezonu 2004 z silnikiem V10, ale hybrydowe konstrukcje nowej ery są nieobecne.
W mediach społecznościowych Kunos Simulazioni opublikowało także grafikę z podpisem “CIAO NIKI”, oddając hołd Nikiemu Laudzie, trzykrotnemu mistrzowi świata i legendzie Ferrari. W ten weekend zespół z Maranello jeździł w specjalnym malowaniu inspirowanym karierą Austriaka.
Równolegle potwierdzono, że w grze pojawi się Autodromo Nazionale Monza. Screeny pokazują realistyczne detale takie jak zużyte krawężniki, fakturę trawy, aktualne reklamy oraz dynamiczny system pory dnia i pogody. Będzie to drugi włoski tor w EVO (obok Imoli), a zarazem trzynasta oficjalnie potwierdzona lokalizacja.
Nowości ogłoszono tuż po udostępnieniu aktualizacji 0.3 w otwartej becie, która wprowadziła tryb multiplayer online. Gra ma jednak jeszcze sporo do dopracowania. W kolejnych łatkach twórcy zapowiadają takie nowości jak choćby rankingowy system rozgrywek, który będzie kluczowy dla długoterminowej przyszłości projektu EVO.
