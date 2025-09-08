Assetto Corsa EVO szykuje Ferrari SF-25 z F1 2025. Potwierdzono tor Monza

Twórcy Assetto Corsa EVO przygotowali dla fanów motorsportu wyjątkową niespodziankę. Z okazji weekendu Grand Prix Włoch zapowiedziano tor Monza, a także zasugerowano pojawienie się w grze bolidu Ferrari SF-25, czyli maszyny w specyfikacji Formuły 1 na sezon 2025.

Assetto Corsa EVO z nowym torem i bolidem F1

Póki co nie podano daty premiery nowej zawartości, ale zajawkowe grafiki zdradzają wiele. Charakterystyczny układ przycisków na kierownicy oraz detale aerodynamiczne, między innymi wloty powietrza wskazują, że chodzi właśnie o tegoroczny samochód Ferrari prowadzony przez Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. To spore wydarzenie w świecie symulacji wyścigowych, ponieważ aktualne bolidy F1 rzadko trafiają do gier innych niż do tych z oficjalną licencją. Do tej pory w EVO pojawiło się kultowe Ferrari z sezonu 2004 z silnikiem V10, ale hybrydowe konstrukcje nowej ery są nieobecne.