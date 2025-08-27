Zaloguj się lub Zarejestruj

Trwa otwarta beta Assetto Corsa EVO z trybem online. Podpowiadamy jak się zapisać

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/27 11:20
Po długim czasie oczekiwania nareszcie można przetestować tryb online w Assetto Corsa EVO.

Długo wyczekiwana aktualizacja 0.3 do Assetto Corsa EVO, która wprowadza tryb rozgrywki online, w końcu jest dostępna. Otwarta beta multiplayera ruszyła 25 sierpnia o godzinie 19:00, a gracze mogą już dołączyć do testów, poprzez zapisanie się do oficjalnego newslettera gry lub korzystając z naszej podpowiedzi.

Assetto Corsa EVO
Assetto Corsa EVO

Ruszyły testy trybu online w Assetto Corsa EVO

Co jeszcze nowego przynosi aktualizacja 0.3? Oprócz jakże istotnego trybu wieloosobowego, patch wprowadza także dziewięć nowych samochodów, dwa nowe tory wyścigowe, ulepszoną fizykę jazdy i poprawki w zachowaniu pojazdów, a także usprawnienia w zakresie działania sztucznej inteligencji. Włoskie studio skupiło się także na poprawie płynności gry.

Początkowo rozgrywka online będzie dostępna wyłącznie na oficjalnych serwerach Kunos z możliwością udziału maksymalnie 16 kierowców. W późniejszym etapie twórcy planują udostępnić opcję wynajmu serwerów dla lig oraz możliwość korzystania z bardziej spersonalizowanych ustawień. Codzienne wyścigi mają pojawić się w kolejnej, czwartej aktualizacji, jednak nie podano jeszcze daty jej premiery.

Jak dołączyć do otwartej bety? Aby uzyskać dostęp do trybu multiplayer należy:

  • W kliencie Steam należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Assetto Corsa EVO w bibliotece i wybrać “właściwości”, a następnie “bety”
  • Tam należy wpisać kod: h5gUeGopJOlM5yoJlgFu
  • Następnie z listy należy wybrać gałąź “multiplayer-beta” i poczekać na instalację aktualizacji

Beta nie ma określonej daty zakończenia i podejrzewam, że jej długość zależy od opinii społeczności i wyników testów. Dzięki tej aktualizacji Assetto Corsa EVO staje się jeszcze bliższe pełnoprawnej wersji, a gracze mogą na własnej skórze sprawdzić, jak wygląda przyszłość rozgrywek online w tej popularnej symulacji. Pytanie tylko czy tryb spełni wymagania i dorówna choćby temu z Assetto Corsa Competizione. Dajcie znać jak zagracie!

Źródło:https://traxion.gg/assetto-corsa-evos-online-multiplayer-launches-in-open-beta-via-newsletter-signups

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

