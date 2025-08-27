Trwa otwarta beta Assetto Corsa EVO z trybem online. Podpowiadamy jak się zapisać

Długo wyczekiwana aktualizacja 0.3 do Assetto Corsa EVO, która wprowadza tryb rozgrywki online, w końcu jest dostępna. Otwarta beta multiplayera ruszyła 25 sierpnia o godzinie 19:00, a gracze mogą już dołączyć do testów, poprzez zapisanie się do oficjalnego newslettera gry lub korzystając z naszej podpowiedzi.

Ruszyły testy trybu online w Assetto Corsa EVO

Co jeszcze nowego przynosi aktualizacja 0.3? Oprócz jakże istotnego trybu wieloosobowego, patch wprowadza także dziewięć nowych samochodów, dwa nowe tory wyścigowe, ulepszoną fizykę jazdy i poprawki w zachowaniu pojazdów, a także usprawnienia w zakresie działania sztucznej inteligencji. Włoskie studio skupiło się także na poprawie płynności gry.