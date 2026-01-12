Zaloguj się lub Zarejestruj

Assetto Corsa EVO otworzy region Eifel w trybie Free Roam. Twórcy mówią o „najwierniejszym odwzorowaniu”

Mikołaj Berlik
2026/01/12 10:00
Kunos Simulazioni zapowiada swobodną eksplorację okolic Nürburgringu w 2026 roku.

Po dłuższej ciszy Kunos Simulazioni wraca z nowymi informacjami o Assetto Corsa EVO. Studio oficjalnie potwierdziło, że tryb Free Roam osadzony w regionie Eifel zadebiutuje w 2026 roku, prezentując jego skalę na nowym teaserze.

Assetto Corsa EVO

Assetto Corsa EVO – Eifel Free Roam i otwarta eksploracja

Nowy materiał wideo pokazuje nie tylko sam Nürburgring, ale również jego rozległe okolice. Gracze będą mogli swobodnie poruszać się po górskim regionie Eifel, przemierzając kręte drogi, leśne trasy, pagórkowate tereny i miejskie ulice. W teaserze pojawiają się m.in. zamki na wzgórzach, farmy wiatrowe, nocne miasta oraz żyjący własnym rytmem NPC-e i dzika fauna.

Twórcy podkreślają, że celem jest stworzenie „najdokładniejszego odwzorowania” regionu w historii serii. Każda droga ma być zaprojektowana tak, aby pasowała do różnych klas pojazdów – zarówno do dynamicznej jazdy, jak i spokojnej eksploracji.

Eifel Free Roam pojawi się w tym roku w Assetto Corsa EVO w ramach programu wczesnego dostępu, oferując zupełnie nowy sposób na poznanie jednego z najbardziej charakterystycznych regionów motoryzacyjnych na świecie.

Wkrocz do najdokładniej odwzorowanego niemieckiego regionu Eifel otaczającego tor Nürburgring, gdzie płynne wiejskie drogi, gęste lasy, zmiany wysokości, dzika przyroda i legendarny asfalt łączą się, tworząc niezapomniane wrażenia z jazdy. Niezależnie od tego, czy jedziesz spokojnie, przeciskasz się przez ruch uliczny, czy po prostu zwiedzasz, każda droga została zaprojektowana tak, aby każdy rodzaj samochodu czuł się na niej jak w domu.

Na ten moment Kunos Simulazioni nie podaje dokładnej daty premiery trybu Free Roam. Assetto Corsa EVO pozostaje dostępne na PC w ramach Steam Early Access. Po problematycznym starcie gra była sukcesywnie rozwijana – kolejne aktualizacje przyniosły m.in. Open Mode, Career Mode, narzędzia moderskie oraz poprawki fizyki, dźwięku i modelu napędu. W ramach grudniowej łatki do gry trafiły Ferrari F1 i Nordschleife.

Źródło:https://gamingbolt.com/assetto-corsa-evos-eifel-free-roam-goes-live-in-2026-promises-most-accurate-representation

