Assetto Corsa EVO otworzy region Eifel w trybie Free Roam. Twórcy mówią o „najwierniejszym odwzorowaniu”

Po dłuższej ciszy Kunos Simulazioni wraca z nowymi informacjami o Assetto Corsa EVO. Studio oficjalnie potwierdziło, że tryb Free Roam osadzony w regionie Eifel zadebiutuje w 2026 roku, prezentując jego skalę na nowym teaserze.

Assetto Corsa EVO – Eifel Free Roam i otwarta eksploracja

Nowy materiał wideo pokazuje nie tylko sam Nürburgring, ale również jego rozległe okolice. Gracze będą mogli swobodnie poruszać się po górskim regionie Eifel, przemierzając kręte drogi, leśne trasy, pagórkowate tereny i miejskie ulice. W teaserze pojawiają się m.in. zamki na wzgórzach, farmy wiatrowe, nocne miasta oraz żyjący własnym rytmem NPC-e i dzika fauna.