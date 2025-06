Assetto Corsa Competizione jeszcze żyje – "Nie skończyliśmy z tą grą”

Mimo że od ostatniej większej aktualizacji do Assetto Corsa Competizione minęło już blisko 10 miesięcy, twórcy z Kunos Simulazioni dają do zrozumienia, że gra nie została porzucona.

To sprawiło, że przyszłość oficjalnej gry serii GT World Challenge, pozostawała niepewna. Już rok temu współzałożyciel Kunos, Marco Massarutto, zapowiadał, że nie ma potwierdzeń co do dalszego wsparcia gry w 2025 roku, ponieważ cały zespół jest zaangażowany w rozwój EVO. Podczas SimRacing Expo w październiku wspomniał jedynie, że rozważana jest „ostatnia łatka” dla Asetto Corsa Competizione.

Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja ulegnie zmianie. Po ogłoszeniu wprowadzenia modelu BMW M4 GT3 Evo do Assetto Corsa EVO i jego grywalnym debiucie podczas 24-godzinnego wyścigu w Spa , oficjalny profil Assetto Corsa na Instagramie opublikował komentarz, który rozpalił nadzieje fanów.

To krótka, ale znacząca deklaracja, która może oznaczać, że twórcy wciąż rozważają wsparcie dla gry, nawet jeśli nie jest ono obecnie ich głównym priorytetem.

Assetto Corsa Competizione pojawiło się we wczesnym dostępie w 2018 roku, a wersja 1.0 zadebiutowała w 2019, później trafiając również na konsole. Mimo wieku, tytuł nadal cieszy się silną pozycją w społeczności simracingowej. Serwis Traxion.gg skontaktował się z Kunos Simulazioni, jednak studio odmówiło komentarza. Sam fakt publikacji wpisu w mediach społecznościowych w czerwcu 2025 sugeruje jednak, że temat ACC wciąż pozostaje otwarty wewnątrz studia.

Czy to oznacza nową zawartość, patch, a może tylko kosmetyczne poprawki? Póki co nic nie wiadomo, ale jeśli tylko pojawią się jakieś konkrety to z pewnością was o tym poinformujemy.