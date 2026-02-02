Zaloguj się lub Zarejestruj

Johann Zarco i Diogo Moreira prezentują barwy LCR Honda na sezon MotoGP 2026

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/02 14:40
0
0

Zespół LCR Honda zaprezentował oficjalne malowania motocykli na sezon MotoGP 2026.

W barwach LCR Honda Castrol ponownie wystartuje Johann Zarco, natomiast debiutujący w klasie królewskiej Diogo Moreira zaprezentował zupełnie nowe kolory Pro Honda. Zgadza się, to jeden zespół, ale z dwoma różnymi sponsorami tytularnymi, dlatego obaj zawodnicy będą ścigali się w nieco innych malowaniach.

LCR Honda Castrol
LCR Honda Castrol

Zespół LCR Honda prezentuje barwy na sezon 2026

Sezon 2026 w MotoGP będzie dla Francuza Johana Zarco trzecim rokiem w Hondzie, w całości spędzonym w zespole LCR, gdzie w zeszłym sezonie sensacyjnie zwyciężył w domowym Grand Prix Francji na torze Le Mans. Nowe malowanie zachowuje charakterystyczną dla Castrola kolorystykę czerwieni, bieli i zieleni, będąc jednocześnie ostatnim designem tej współpracy w finalnym sezonie ery 1000 cm3 na oponach Michelin. W porównaniu do poprzednich lat pojawiło się jednak kilka dodatkowych akcentów. Podczas prezentacji Zarco skomentował wygląd motocykla oraz nadchodzący sezon:

Podoba mi się! Mamy znajome kolory Castrola, ale z dodatkiem czerni i niebieskiego. Moim celem są kolejne zwycięstwa. Jestem bardzo zadowolony z osiągów nowej Hondy oraz z opinii nowych zawodników po Shakedownie. Aleix był bardzo szybki, a Diogo dobrze się adaptuje. To daje nam duże nadzieje na sezon 2026.

LCR Honda Castrol
LCR Honda Castrol

Zarco znakomicie rozpoczął poprzedni sezon, odnosząc zwycięstwo w Le Mans oraz zdobywając podium w suchym wyścigu na Silverstone. W środku sezonu dołożył także triumf w Suzuka 8 Hours, broniąc tytułu Hondy w prestiżowym wyścigu długodystansowym. Druga połowa sezonu była jednak trudniejsza dla 35-letniego Francuza, który jest obecnie najstarszym zawodnikiem w stałej stawce MotoGP. Zarco stopniowo tracił tempo względem fabrycznych zawodników HRC, Luki Mariniego oraz Joana Mira, a problemem okazał się także późniejszy dostęp do nowych części w porównaniu do zespołu fabrycznego. Podpisane niedawno przedłużenie kontraktu z LCR do końca 2027 roku zawiera jednak zapis gwarantujący Zarco dostęp do tej samej specyfikacji technicznej, co zawodnicy fabrycznego zespołu Hondy wraz z równoległym dostarczaniem aktualizacji i rozwoju motocykla.

GramTV przedstawia:

Równolegle z prezentacją barw Zarco, zespół LCR ujawnił również nowe malowanie Pro Honda, w którym w sezonie 2026 wystartuje debiutant MotoGP i aktualny mistrz Moto2, Diogo Moreira. Po odejściu marki Idemitsu, które wspierało wcześniejszych zawodników LCR, Takaaki Nakagamiego oraz Somkiata Chantrę, oficjalna marka olejowa Hondy, czyli właśnie Pro Honda przejęła rolę sponsora tytularnego motocykla Moreiry. Logo Pro Honda było wcześniej widoczne na owiewkach fabrycznego zespołu testowego HRC podczas występów z dziką kartą w MotoGP. Moreira również wypowiedział się podczas prezentacji:

Podoba mi się to malowanie, świetnie współgra z moim żółtym kolorem. Myślę, że jesteśmy gotowi na start sezonu. Shakedown był bardzo udany. Przez te trzy dni wykonaliśmy świetną pracę, ale musimy nadal pracować i zrozumieć, gdzie leży limit nowego motocykla.

LCR Pro Honda
LCR Pro Honda

Podczas testów Shakedown w Sepang Moreira jeździł jeszcze w czarnych barwach, natomiast pełne malowanie Pro Honda zaprezentuje po raz pierwszy podczas oficjalnych testów MotoGP w dniach 3-5 lutego. 21-letni Brazylijczyk, który zdobył tytuł mistrza Moto2 już w swoim drugim sezonie, zakończył Shakedown mocnym akcentem, uzyskując szósty czas ostatniego dnia. Choć stracił około sekundy do Aleixa Espargaro, gwiazdy testowego zespołu HRC, Moreira uplasował się przed innym debiutantem, a mianowicie mistrzem świata WorldSBK Toprakiem Razgatlioglu (Pramac Yamaha).

Źródło:https://www.crash.net/motogp/news/1088743/1/first-look-johann-zarcos-2026-castrol-honda-lcr-motogp-livery

Tagi:

News
wyścigi
prezentacja
motoryzacja
motogp
motocykle
Motorsport
Motocykliści
motocykl
wyścigi motocyklowe
malowanie
barwy
Diogo Moreira
Johan Zarco
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112