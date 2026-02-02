Johann Zarco i Diogo Moreira prezentują barwy LCR Honda na sezon MotoGP 2026

Zespół LCR Honda zaprezentował oficjalne malowania motocykli na sezon MotoGP 2026.

W barwach LCR Honda Castrol ponownie wystartuje Johann Zarco, natomiast debiutujący w klasie królewskiej Diogo Moreira zaprezentował zupełnie nowe kolory Pro Honda. Zgadza się, to jeden zespół, ale z dwoma różnymi sponsorami tytularnymi, dlatego obaj zawodnicy będą ścigali się w nieco innych malowaniach. Zespół LCR Honda prezentuje barwy na sezon 2026 Sezon 2026 w MotoGP będzie dla Francuza Johana Zarco trzecim rokiem w Hondzie, w całości spędzonym w zespole LCR, gdzie w zeszłym sezonie sensacyjnie zwyciężył w domowym Grand Prix Francji na torze Le Mans. Nowe malowanie zachowuje charakterystyczną dla Castrola kolorystykę czerwieni, bieli i zieleni, będąc jednocześnie ostatnim designem tej współpracy w finalnym sezonie ery 1000 cm3 na oponach Michelin. W porównaniu do poprzednich lat pojawiło się jednak kilka dodatkowych akcentów. Podczas prezentacji Zarco skomentował wygląd motocykla oraz nadchodzący sezon:

Podoba mi się! Mamy znajome kolory Castrola, ale z dodatkiem czerni i niebieskiego. Moim celem są kolejne zwycięstwa. Jestem bardzo zadowolony z osiągów nowej Hondy oraz z opinii nowych zawodników po Shakedownie. Aleix był bardzo szybki, a Diogo dobrze się adaptuje. To daje nam duże nadzieje na sezon 2026. Zarco znakomicie rozpoczął poprzedni sezon, odnosząc zwycięstwo w Le Mans oraz zdobywając podium w suchym wyścigu na Silverstone. W środku sezonu dołożył także triumf w Suzuka 8 Hours, broniąc tytułu Hondy w prestiżowym wyścigu długodystansowym. Druga połowa sezonu była jednak trudniejsza dla 35-letniego Francuza, który jest obecnie najstarszym zawodnikiem w stałej stawce MotoGP. Zarco stopniowo tracił tempo względem fabrycznych zawodników HRC, Luki Mariniego oraz Joana Mira, a problemem okazał się także późniejszy dostęp do nowych części w porównaniu do zespołu fabrycznego. Podpisane niedawno przedłużenie kontraktu z LCR do końca 2027 roku zawiera jednak zapis gwarantujący Zarco dostęp do tej samej specyfikacji technicznej, co zawodnicy fabrycznego zespołu Hondy wraz z równoległym dostarczaniem aktualizacji i rozwoju motocykla.

Równolegle z prezentacją barw Zarco, zespół LCR ujawnił również nowe malowanie Pro Honda, w którym w sezonie 2026 wystartuje debiutant MotoGP i aktualny mistrz Moto2, Diogo Moreira. Po odejściu marki Idemitsu, które wspierało wcześniejszych zawodników LCR, Takaaki Nakagamiego oraz Somkiata Chantrę, oficjalna marka olejowa Hondy, czyli właśnie Pro Honda przejęła rolę sponsora tytularnego motocykla Moreiry. Logo Pro Honda było wcześniej widoczne na owiewkach fabrycznego zespołu testowego HRC podczas występów z dziką kartą w MotoGP. Moreira również wypowiedział się podczas prezentacji: Podoba mi się to malowanie, świetnie współgra z moim żółtym kolorem. Myślę, że jesteśmy gotowi na start sezonu. Shakedown był bardzo udany. Przez te trzy dni wykonaliśmy świetną pracę, ale musimy nadal pracować i zrozumieć, gdzie leży limit nowego motocykla. Podczas testów Shakedown w Sepang Moreira jeździł jeszcze w czarnych barwach, natomiast pełne malowanie Pro Honda zaprezentuje po raz pierwszy podczas oficjalnych testów MotoGP w dniach 3-5 lutego. 21-letni Brazylijczyk, który zdobył tytuł mistrza Moto2 już w swoim drugim sezonie, zakończył Shakedown mocnym akcentem, uzyskując szósty czas ostatniego dnia. Choć stracił około sekundy do Aleixa Espargaro, gwiazdy testowego zespołu HRC, Moreira uplasował się przed innym debiutantem, a mianowicie mistrzem świata WorldSBK Toprakiem Razgatlioglu (Pramac Yamaha).