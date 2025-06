BMW M4 GT3 w Assetto Corsa EVO zadebiutuje podczas 24h Spa w czerwcu. Oczywiście jest pewien haczyk

Studio Kunos Simulazioni, po wcześniejszej zapowiedzi pojazdów GT3 w AC EVO, opublikowało właśnie pierwsze nagranie prezentujące nadchodzące BMW M4 GT3 w wersji Evo. Auto, z odświeżonym oświetleniem i nową aerodynamiką, porusza się po wirtualnym torze Spa-Francorchamps, który również zadebiutuje w tej grze, póki co będącej w fazie wczesnego dostępu.

BMW M4 GT3 zostanie zaprezentowane podczas 24h Spa

Nowy model BMW zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas rzeczywistego wyścigu 24 Hours of Spa, odbywającego się pod koniec czerwca. Co ciekawe, wydarzenie to organizowane jest przez SRO Motorsports Group, która od lat ściśle współpracuje z marką Assetto Corsa, choć dotychczas wyłącznie w ramach tytułu Assetto Corsa Competizione.