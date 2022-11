Assassin’s Creed Valhalla The Last Chapter z niespodziewaną i szybszą premierą

Zgodnie z zapowiedziami gra Assassin’s Creed Valhalla miała w przyszłym tygodniu doczekać się nowej aktualizacji, której główną atrakcją jest rozszerzenie Ostatni Rozdział (z ang. The Last Chapter). Okazuje się jednak, że Ubisoft postanowił sprawić małą niespodziankę i udostępnił wczoraj wieczorem patch zawierający rozszerzenie, które stanowi domknięcie przygód głównego bohatera lub bohaterki.



Dodatek Ostatni Rozdział nie jest jednak jedyną atrakcją. W Assassin’s Creed Valhalla pojawiła się również nowa misja fabularna o nazwie „Wspólna historia”, w której Eivor łączy siły z Roshan z nadchodzącego Assassin’s Creed Mirage. Ubisoft z pewnością chce w ten sposób zachęcić graczy do sprawdzenia przyszłorocznej odsłony serii. Pełną listę zmian i nowości wprowadzonych wraz z ostatnim patchem znajdziecie natomiast pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Valhalla dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii Ubisoftu, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Valhalla – rabować, palić, nikogo nie oszczędzać.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.