Assassin’s Creed Shadows zawiera „częste sceny przemocy” i „romantyczne relacje”. Gra otrzymała kategorię wiekową

Wybierając określone opcje dialogowe, gracze mogą opcjonalnie rozwijać romantyczne relacje między protagonistami a innymi postaciami, w tym tej samej płci. Może to prowadzić do scen intymności, w których bohaterowie są pokazani, jak się obejmują i/lub całują, zanim ekran ściemnieje. Jest to zgodne z wytycznymi M18, które dopuszczają „pewne treści homoseksualne, jeśli są przedstawione dyskretnie i nie w sposób przesadny” oraz „sceny pocałunków i przytulania między osobami tej samej płci”.