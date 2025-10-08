Assassin’s Creed Mirage wkrótce z długo wyczekiwaną funkcją. Nadciąga bezpłatna aktualizacja

Assassin’s Creed Mirage dostanie bezpłatną aktualizację ze zmianami w systemie parkour
Valley of Memory wzbogaci podstawową wersję gry o około sześć godzin dodatkowej zawartości fabularnej i rozgrywki, skupiając się na nowych zadaniach. Ponadto gracze otrzymają darmową aktualizację. Jednym z ważniejszych punktów update’u będą zmiany w systemie parkour.
Mowa o wprowadzeniu do Assassin’s Creed Mirage manualnych skoków. Deweloperzy zaoferują również nowy schemat sterowania – gracze będą mogli dostosować ustawienia do własnych preferencji.
Ciesz się odświeżonym sposobem poruszania się dzięki swobodnym skokom, wyrzutom zwiększającym wysokość oraz udoskonalonemu systemowi sterowania. – czytamy na stronie Ubisoftu.
Ponadto zainteresowani otrzymają dostęp do misji i wyzwań, które można powtarzać. Po ich ukończeniu będą one dostępne w sekcji Animus Sequences. Przykładowe wyzwania obejmują konieczność ukończenia misji w określonym limicie czasowym, całkowite pozostanie niewykrytym, zabicie wyłącznie głównego celu misji, lub unikanie korzystania z Eagle Vision. W odpowiedzi na prośby społeczności, dodane zostaną również dwa nowe poziomy trudności – Hardened i Ultimate Assassin.
Premiera rozszerzenia została zaplanowana na 18 listopada 2025 roku. Na koniec przypominamy, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutował 5 października 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.
