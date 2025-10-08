Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Mirage wkrótce z długo wyczekiwaną funkcją. Nadciąga bezpłatna aktualizacja

Patrycja Pietrowska
2025/10/08 11:45
Ubisoft odpowiada na prośby fanów w nadchodzącej aktualizacji Assassin’s Creed Mirage.

Ostatnio Ubisoft zapowiedział darmowe DLC do Assassin’s Creed Mirage. Dodatek zatytułowany Valley of Memory ukaże się już w listopadzie. Okazuje się, że twórcy postanowili przywrócić opcję, która od lat była postulowana przez entuzjastów serii.

Assassin’s Creed Mirage
Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage dostanie bezpłatną aktualizację ze zmianami w systemie parkour

Valley of Memory wzbogaci podstawową wersję gry o około sześć godzin dodatkowej zawartości fabularnej i rozgrywki, skupiając się na nowych zadaniach. Ponadto gracze otrzymają darmową aktualizację. Jednym z ważniejszych punktów update’u będą zmiany w systemie parkour.

Mowa o wprowadzeniu do Assassin’s Creed Mirage manualnych skoków. Deweloperzy zaoferują również nowy schemat sterowania – gracze będą mogli dostosować ustawienia do własnych preferencji.

Ciesz się odświeżonym sposobem poruszania się dzięki swobodnym skokom, wyrzutom zwiększającym wysokość oraz udoskonalonemu systemowi sterowania. – czytamy na stronie Ubisoftu.

GramTV przedstawia:

Ponadto zainteresowani otrzymają dostęp do misji i wyzwań, które można powtarzać. Po ich ukończeniu będą one dostępne w sekcji Animus Sequences. Przykładowe wyzwania obejmują konieczność ukończenia misji w określonym limicie czasowym, całkowite pozostanie niewykrytym, zabicie wyłącznie głównego celu misji, lub unikanie korzystania z Eagle Vision. W odpowiedzi na prośby społeczności, dodane zostaną również dwa nowe poziomy trudności – Hardened i Ultimate Assassin.

Premiera rozszerzenia została zaplanowana na 18 listopada 2025 roku. Na koniec przypominamy, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutował 5 października 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-mirages-dlc-is-bringing-back-manual-jumps/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

