Assassin’s Creed Mirage wkrótce z długo wyczekiwaną funkcją. Nadciąga bezpłatna aktualizacja

Ostatnio Ubisoft zapowiedział darmowe DLC do Assassin’s Creed Mirage. Dodatek zatytułowany Valley of Memory ukaże się już w listopadzie. Okazuje się, że twórcy postanowili przywrócić opcję, która od lat była postulowana przez entuzjastów serii.

Assassin’s Creed Mirage dostanie bezpłatną aktualizację ze zmianami w systemie parkour

Valley of Memory wzbogaci podstawową wersję gry o około sześć godzin dodatkowej zawartości fabularnej i rozgrywki, skupiając się na nowych zadaniach. Ponadto gracze otrzymają darmową aktualizację. Jednym z ważniejszych punktów update’u będą zmiany w systemie parkour.