Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory. Ubisoft zapowiedział darmowe DLC

Ponownie wcielimy się w Basima znanego także z Assassin's Creed: Valhalla.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj na YouTube odbył się pokaz Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory. Nie jest to pełnoprawna kontynuacja wydanej przed dwoma laty gry, lecz bezpłatne, fabularne rozszerzenie do wspomnianej produkcji. Jak poinformowano, DLC ukaże się 18 listopada. Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory Co wiemy o Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory? Głównym bohaterem Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory ponownie będzie Basim, lecz tym razem nie odwiedzimy IX-wiecznego Bagdadu. Akcja opisywanego rozszerzenia toczyć się ma starożytnym mieście Al-Uli w Arabii Saudyjskiej. Za przygotowanie DLC odpowiadają Ubisoft Bordeaux i Ubisoft Paris we współpracy z firmą Savvy Games Group, która należy do saudyjskiego funduszu majątkowego.

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory zaoferuje zupełnie nową mapę podzieloną na różne regiony, nową historię i nowe mechaniki rozgrywki. Zapowiedziano, że przejście całości zajmie co najmniej sześć godzin.

Wraz z premierą DLC ukaże się także obszerna, również darmowa, aktualizacja do podstawowej wersji Assassin's Creed Mirage z możliwością ponownego przechodzenia misji celem zdobycia nagród i dodatkowymi ulepszeniami gadżetów oraz nowymi filtrami graficznymi. Poniżej możecie zobaczyć pełną zapowiedź Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory. Materiał zawiera fragmenty rozgrywki z DLC oraz przedstawia nowości z bezpłatnego update’u do Assassin's Creed Mirage. Przypomnijmy jeszcze raz, że Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory zadebiutuje 18 listopada tego roku za darmo dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji. Dodatek ukaże się na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4.