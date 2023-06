Assassin’s Creed Jade wychodzi z cienia. Ubisoft zaprasza graczy na prezentację

Podczas wrześniowego Ubisoft Forward fani marki Assassin’s Creed nie mogli narzekać na nudę. W trakcie wspomnianego wydarzenia zapowiedziano m.in. Assassin’s Creed Codename Jade , czyli poboczną odsłonę serii, która zabierze graczy do starożytnych Chin. O wspomnianej produkcji wciąż wiemy niewiele, ale okazuje się, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Ubisoft zamierza bowiem podzielić się kolejnymi szczegółami na temat tytułu.

We wrześniu ubiegłego roku poinformowano bowiem jedynie, że Assassin’s Creed Codename Jade to gra tworzona z myślą o urządzeniach mobilnych. Jak wspomnieliśmy wyżej, tytuł zabierze fanów do starożytnych Chin, a użytkownicy będą mogli stworzyć własną postać i przemierzać rozległy otwarty świat.