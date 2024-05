Assassin’s Creed Infinity z osobną miesięczną subskrypcją? Ubisoft może sięgnąć po portfele graczy

Gdy pomysł sam w sobie wydaje się ciekawy i może zyskać dodatkowe grono fanów serii, tak deweloper planuje wprowadzić opcjonalny abonament, który pozwoli na dostęp do wszystkich starszych gier Assassin’s Creed (nie wiadomo, czy w ofercie znajdą się również najnowsze tytuły), a także przyszłych DLC i jednego ekskluzywnego przedmiotu lub skórki na miesiąc. Zdaniem j0nathana Assassin’s Creed Infinity ma być nastawiony na mikrotransakcje.

Insider podkreśla, że nie ma pewności, czy te doniesienia są prawdziwe, ale zdecydował się je podać dalej, aby gracze sami ocenili, czy chcą dodatkowego abonamentu w Assassin’s Creed Infinity, który istniałby obok subskrypcji Ubisoft+, która również oferuje wszystkie odsłony serii wraz z dodatkami.

Jeśli to co mi powiedziano jest prawdą, Assassin's Creed Infinity będzie dość nastawione na mikrotransakcje, z miesięczną subskrypcją (trochę jak GamePass), która zapewni dostęp do wszystkich starych gier AC (nie jestem pewien co do nowych), w przyszłości DLC, jedna ekskluzywna skórka/przedmiot na miesiąc itp.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdybyśmy zobaczyli, ile Ubisoft zarobił na większości płatnych skórek do Odyssey i Valhalli.

Nawet jeśli informacja nie jest w 100% wiarygodna, podaję ją dalej, aby wywołać zamieszanie wśród graczy i nakłonić Ubisoft, aby nie zapuszczał się zbyt daleko w ten obszar i ewentualnie ponownie rozważył ekonomię tej platformy przed jej wypuszczeniem pod koniec roku rok (nawet jeśli mam w tym niewiele nadziei)