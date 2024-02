Assassin's Creed: Infinity z terminem premiery. Szczegóły, powiązania z AC Red i dwa remake’i szykowane przez Ubisoft

Usługa będzie miejscem, w którym gracze będą mogli uruchamiać posiadane odsłony serii Assassin's Creed. Na udostępnionym przez Ubisoft materiale redakcja zobaczyła, jak gracz przechodził z centrum AC: Infinity do Assassin's Creed Red , co zajmowało zaledwie kilka sekund. Rozgrywka wczytała się w momencie, w którym została zakończona, więc hub nie będzie osobno uruchamiał gry, a będzie można płynnie przechodzić pomiędzy różnymi odsłonami serii.

Głównym celem Assassin's Creed: Infinity jest stworzenie miejsca, które będzie stopniowo rozwijane i będzie oferować graczom różne aktywności, a wszystko to oparte na historii rozgrywającej się we współczesności. AC: Infinity zostanie uruchomione tego samego dnia, kiedy premierę będzie miał Assassin's Creed Red. Debiut gry ma odbyć się w listopadzie bieżącego roku. Ubisoft niedawno potwierdził, że gra ukaże się na rynku w roku fiskalnym 2025, czyli do marca przyszłego roku.

Jedną z najważniejszych funkcji Assassin's Creed: Infinity będzie „The Exchange”, czyli sklep z przedmiotami oferującym graczom możliwość zakupu zmieniających się codziennie lub cotygodniowo ofert na przedmioty kosmetyczne dla bohaterów AC RED – Naoe i Yasuke – a w dalszej kolejności dla innych postaci ze świata Assassin’s Creed. AC: Infinity posiada również funkcję „Synchronizacja”, która umożliwi graczom dostęp do „Projektów” dla każdego bohatera. Będą to mini przepustki bojowe oparte na fabule, które pozwolą graczom na zdobycie nagród kosmetycznych. Nowe projekty będą stale dodawane do gry, koncentrując się na kolejnych grach z serii AC, a także DLC do nich. Ubisoft planuje również inne wydarzenia, które utrzymają zainteresowanie graczy, pomimo braku nowej zawartości.

Obecna strategia Ubisoftu zakłada, że w Assassin's Creed: Infinity co dwa lata pojawiać się będzie nowa główna odsłona serii, ale między nimi debiutować będą mniejsze gry. Po AC Red zaplanowane jest także wieloosobowe Invictus na 2025 rok, a rok później ukaże się Hexe.

Innymi nieogłoszonymi jeszcze projektami są Obsidian, czyli remake Assassin's Creed IV: Black Flag, Nebula, której akcja ma rozgrywać się w Indiach, na terytorium imperium Azteków, a także Morzu Śródziemnym oraz darmowy kooperacyjny Raid, nastawiony na rozgrywkę PvE dla maksymalnie czterech graczy. Kolejnym tytułem nastawionym na multiplayer będzie Echoes, a Ubisoft ma także szykować jeszcze jeden remake którejś z poprzednich odsłon Assassin’s Creeed z premierą wyznaczoną na koniec bieżącej dekady.