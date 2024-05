TOP 10 gier kooperacyjnych w PS Plus Extra i Premium. Wspólne granie na jednym ekranie

Jakiś czas temu opublikowaliśmy zestawienie najlepszych horrorów dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium . Dzisiaj natomiast przychodzimy do Was z kolejnym artykułem, który powinien zainteresować abonentów Sony, którzy lubią spędzać czas przed konsolą wspólnie ze znajomymi lub swoją drugą połówką. Dokładnie przejrzeliśmy bowiem ofertę usługi japońskiej, by wybrać 10 najlepszych gier kooperacyjnych w PlayStation Plus Extra i Premium.

Nasze zestawienie gier kooperacyjnych dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium otwiera Brothers: A Tale of Two Sons . Reżyserem produkcji jest Josef Fares, czyli założyciel Hazelight Studios, które dostarczyło na rynek świetne A Way Out i wybitne It Takes Two. W tym roku baśniowa gra przygodowo-zręcznościowa od studia Starbreeze doczekała się remake’u, ale w bibliotece usługi Sony znajdziemy wersje na PlayStation 4. Na szczęście nawet pierwowzór – mimo kilku lat na karku – nadal prezentuje się całkiem nieźle i zdecydowanie warto poświęcić mu swój czas.

Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu zestawień, tak i tym razem staraliśmy się, by wybrane przez nas tytuły były możliwie jak najbardziej zróżnicowane. Na naszej liście najlepszych gier kooperacyjnych dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium znajdziecie głównie tytuły skupione na współpracy, ale nie zabrakło też propozycji dla fanów rywalizacji. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie i jak zawsze czekamy również na Wasze propozycje.

Historia przedstawiona w grze Brothers: A Tale of Two Sons opowiada o dwóch braciach, którzy ruszają w niebezpieczną podróż, by odnaleźć lekarstwo dla chorego ojca. Całość czerpie inspiracje z nordyckiej kultury i mitologii, a także klasycznych dzieł fantasy. We wspomnianej produkcji każdy z graczy może kontrolować jedną z dwóch postaci i wspólnie stawić czoła różnego rodzaju zagrożeniom i zagadkom. Jeśli podobało Wam się A Way Out i pokochaliście It Takes Two, to koniecznie musicie też dać szansę Brothers: A Tale of Two Sons.

Data premiery: 7 sierpnia 2013 r.

7 sierpnia 2013 r. Platformy : PlayStation 4, PlayStation 5

: PlayStation 4, PlayStation 5 Brothers: A Tale of Two Sons - recenzja

Human Fall Flat

Kolejnym tytułem, która znalazł się w naszym zestawieniu najlepszych gier kooperacyjnych dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium, jest Human Fall Flat. W tym przypadku mamy do czynienia z humorystyczną produkcją z elementami logicznymi, w której na pierwsze miejsce wysuwa się realistyczna fizyka. W trakcie rozgrywki gracze wcielają w Boba i muszą pomóc głównemu bohaterowi przejść kilkadziesiąt poziomów wypełnionych zróżnicowanymi zagadkami i innymi przeszkodami. Human Fall Flat oferuje możliwość zabawy solo, ale prawdziwe szaleństwo zaczyna się w trybie współpracy.

Duża bezwładność postaci oraz realistyczna fizyka często doprowadzają bowiem do różnego rodzaju komicznych i zaskakujących sytuacji. Human Fall Flat z pewnością przypadnie więc do gustu fanom nietypowych i humorystycznych platformówek. Miłośnicy rozwiązywania zagadek środowiskowych również powinni znaleźć w produkcji litewskiego studia No Brakes Games coś dla siebie. Wspomniany tytuł to naprawdę ciekawa i udana gra, co potwierdza także ponad 150 tysięcy recenzji na Steam, z czego aż 94% stanowią oceny pozytywne. Zagrajcie i przekonacie się sami, na czym polega fenomen Human Fall Flat.