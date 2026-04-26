Nowość prosto z kina zmierza na Disney+. Platforma z kolejnym mocnym filmem

Film Pomocy nareszcie doczekał się ogłoszenia daty debiutu na Disney+. Najnowszy thriller w reżyserii Sama Raimiego, znanego z Martwego zła, trylogii Spider-Mana oraz Doktora Strange’a w multiwersum obłędu, pojawi się na platformie już 7 maja. Tym samym film trafi do serwisu po nieco ponad trzech miesiącach od swojej premiery.

Film z Rachel McAdams w roli głównej zdążył już zaznaczyć swoją obecność w kinach. Podczas wyświetlania na dużym ekranie survivalowy thriller zarobił 94 milionów dolarów na całym świecie, przy budżecie około 40 mln dolarów, a jego odbiór okazał się wyjątkowo pozytywny. Na portalu Rotten Tomatoes produkcja może pochwalić się wynikiem 93% na podstawie 281 recenzji.