Nowość prosto z kina zmierza na Disney+. Platforma z kolejnym mocnym filmem

Radosław Krajewski
2026/04/26 12:00
Disney doda do biblioteki swojej platformy jeden z najlepiej zarabiających produkcji tego roku.

Film Pomocy nareszcie doczekał się ogłoszenia daty debiutu na Disney+. Najnowszy thriller w reżyserii Sama Raimiego, znanego z Martwego zła, trylogii Spider-Mana oraz Doktora Strange’a w multiwersum obłędu, pojawi się na platformie już 7 maja. Tym samym film trafi do serwisu po nieco ponad trzech miesiącach od swojej premiery.

Film z Rachel McAdams w roli głównej zdążył już zaznaczyć swoją obecność w kinach. Podczas wyświetlania na dużym ekranie survivalowy thriller zarobił 94 milionów dolarów na całym świecie, przy budżecie około 40 mln dolarów, a jego odbiór okazał się wyjątkowo pozytywny. Na portalu Rotten Tomatoes produkcja może pochwalić się wynikiem 93% na podstawie 281 recenzji.

Fabuła koncentruje się na dwójce współpracowników, którzy jako jedyni przeżywają katastrofę lotniczą i trafiają na wyspę. Zmuszeni do współpracy, muszą odłożyć na bok dawne konflikty, aby przetrwać w ekstremalnych warunkach. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a napięcie między bohaterami przeradza się w pełną czarnego humoru walkę charakterów i sprytu.

Oprócz McAdams w obsadzie znaleźli się: Dylan O'Brien, Xavier Samuel, Chris Pang, Bruce Campbell, Thaneth Warakulnukroh oraz Edyll Ismail.

Za scenariusz odpowiadają Damian Shannon i Mark Swift. Produkcją zajęli się Raimi oraz Zainab Azizi, a funkcję producenta wykonawczego pełnił JJ Hook. Muzykę do filmu skomponował Danny Elfman.

Źródło:https://www.comingsoon.net/movies/news/2123641-send-help-streaming-release-date-rachel-mcadams-horror-movie

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

