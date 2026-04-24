Dwie ikoniczne serie science fiction we wspólnej produkcji. Pierwszy taki crossover w historii

Zapowiada się niezwykle ekscytująco dla fanów oby kultowych franczyz.
Marvel ogłosił nową komiksową miniserię, która połączy dwa legendarne uniwersa science fiction. Predator Vs. The Planet of the Apes to pięciozeszytowa historia autorstwa Grega Paka z rysunkami Alana Robinsona. Projekt zapowiada bezprecedensowe spotkanie Yautja z inteligentnymi małpami, a przy okazji pierwszy taki crossover tych marek w historii.
Predator kontra Planeta Małp – Marvel zapowiedział nowy crossover dla fanów science fiction
Za fabułę odpowiada Greg Pak, znany między innymi z Planet Hulk, który nie ukrywa swojego entuzjazmu wobec nadchodzącego projektu:
Doskonale pamiętam, jak oglądałem pierwszy film z serii Planeta Małp na starym, trzynastocalowym czarno-białym telewizorze na początku lat osiemdziesiątych i byłem kompletnie oszołomiony. Dlatego byłem zachwycony, gdy Marvel zaproponował mi pisanie komiksów z Planety Małp, a jeszcze bardziej, gdy okazało się, że będzie to również historia z Predatorem.
Nowa opowieść skupi się na astronautce o imieniu Arch, która po nieudanej misji ratunkowej trafia na planetę rządzoną przez małpy, gdzie ludzie zajmują najniższe miejsce w hierarchii. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy na scenę wkraczają Yautja, zamieniając dotychczasowych łowców w ofiary. Historia zapowiada konflikt trzech stron, w którym zmierzą się ludzie, małpy i Predatorzy.
Planeta Małp i Predator to jedne z najbardziej ikonicznych serii science fiction wszech czasów. Byłbym zachwycony możliwością pracy nad którąkolwiek z nich, ale obie jednocześnie to coś niesamowitego. Obie marki oferują szalone budowanie świata, podejmują ważne i ponadczasowe tematy przemocy oraz wojny, a przy tym nie boją się ryzyka. Nie mogę się doczekać, aż pokażemy, co przygotowaliśmy wspólnie z Alanem Robinsonem i resztą zespołu – dodał Pak.
Twórcy zapowiadają historię, która połączy niemal sto lat dorobku obu franczyz, oferując świeże spojrzenie na znane motywy i bohaterów. Fani mogą spodziewać się nie tylko dynamicznej akcji, ale również rozwinięcia mitologii obu światów.
Światy zderzają się, gdy śmiercionośny Yautja rozbija się na legendarnej Planecie Małp. Po nieudanej misji ratunkowej astronautka Arch trafia do wrogiego społeczeństwa małp, w którym ludzie są podporządkowani. Wkrótce jednak łowcy sami stają się zwierzyną, gdy małpy zaczynają być ścigane przez Predatorów. Nadciąga wojna trzech stron. Kto ostatecznie zapanuje nad światem – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.
Pierwszy zeszyt Predator Vs. The Planet of the Apes trafi do sprzedaży 29 lipca. Wcześniej, 2 maja, czytelnicy będą mogli zapoznać się z krótkim wprowadzeniem do historii, które pojawi się w specjalnym wydaniu przygotowanym na Comics Giveaway Day.
