Ubisoft szykuje kolejny remake Assassin’s Creed. Black Flag to dopiero początek

Plotki, a potem zapowiedź remake’u Assassin’s Creed 4: Black Flag rozgrzały społeczność. Co na to Ubisoft?
Wygląda na to, że francuski gigant zamierza pójść za ciosem. Czyli dostarczyć nam kolejną odświeżoną odsłonę serii.
Assassin's Creed dostanie kolejny remake?
A przynajmniej tak twierdzi Tom Henderson z Insider Gaming. Znany informator zapewnił, że zapowiedziane na lipiec Assassin’s Creed Black Flag Resynced to niejedyny remake, który obecnie powstaje w studiach Ubisoftu. W fazie rozwoju znajdować ma się również kolejna unowocześniona cześć słynnego cyklu. W tym wypadku ma być mowa o jednej z klasycznych odsłon. To oznaczałoby, że w grę wchodzą pierwsza, druga lub trzecia cześć albo kontynuujące fabułę dwójki Brotherhood czy też Revelations. Produkcje te pierwotnie ukazały się między 2007 a 2012 rokiem, co oznacza, że każda z nich ma już co najmniej 14 lat.
W przygotowaniu jest kolejny remake Assassin’s Creed, jeden z tych wcześniejszych. Sądzę, że bazując na sukcesie Black Flag, powrócą do serii, przeanalizują ją i wybiorą, jakie inne remake’i mogą stworzyć – stwierdził Henderson.
Takie postawienie sprawy brzmi trochę tak, jakby nowym podejściem Ubisoftu było większe bazowanie na odświeżonych wydaniach klasycznych tytułów. Wspomnieliśmy już o odnowionym Assassin’s Creed 4: Black Flag, a to przecież nie wszystko. Wiadomo, że studio pracuje też nad Splinter Cell Remake, które jednak powstaje w ogromnych bólach i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się ukaże. Oby tylko nie podzieliło losu Prince of Persia: The Sands of Time Remake, które zapowiedziano jeszcze w 2020 roku z premierą celującą w początek 2021 roku. Ostatecznie projekt ten skasowano na początku tego roku.
Na koniec warto jeszcze na moment wrócić do tematu Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Cytowany już Henderson wspomina, że remake Black Flag nie otrzyma DLC wydanych do oryginalnej czwórki, wśród których poza elementami kosmetycznymi i rzeczami do trybu sieciowego znalazły się też nowe misje dla jednego gracza w ramach Freedom Cry oraz Aveline. Nie oznacza to oczywiście, że nie otrzyma ich nigdy, ale gdyby ewentualnie miało się to wydarzyć, to dopiero za kilka lat.
Z tego, co rozumiem, DLC nie nadchodzi. Nie mają planów, by to robić. Oczywiście, jeśli sprzeda się niesamowicie dobrze, powiedzmy w 10 milionach egzemplarzy, to może to zrobią i wyjdzie to za parę lat. Ale w tej chwili nie ma na to planów – skwitował założyciel Insider Gaming.