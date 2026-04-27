Ubisoft szykuje kolejny remake Assassin’s Creed. Black Flag to dopiero początek

Wygląda na to, że francuski gigant zamierza pójść za ciosem. Czyli dostarczyć nam kolejną odświeżoną odsłonę serii.

Assassin's Creed dostanie kolejny remake?

A przynajmniej tak twierdzi Tom Henderson z Insider Gaming. Znany informator zapewnił, że zapowiedziane na lipiec Assassin’s Creed Black Flag Resynced to niejedyny remake, który obecnie powstaje w studiach Ubisoftu. W fazie rozwoju znajdować ma się również kolejna unowocześniona cześć słynnego cyklu. W tym wypadku ma być mowa o jednej z klasycznych odsłon. To oznaczałoby, że w grę wchodzą pierwsza, druga lub trzecia cześć albo kontynuujące fabułę dwójki Brotherhood czy też Revelations. Produkcje te pierwotnie ukazały się między 2007 a 2012 rokiem, co oznacza, że każda z nich ma już co najmniej 14 lat.