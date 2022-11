Assassin's Creed Valhalla nie trafi do Xbox Game Pass. Przynajmniej w najbliższej przyszłości

W ostatnich miesiącach Microsoft rozszerzył swoją współpracę z Ubisoftem i wiele tytułów francuskiego wydawcy trafiło do biblioteki Xbox Game Pass. Ostatnio pojawiły się doniesienia, według których ofertę usługi miałby zasilić Assassin’s Creed Valhalla. Byłby to logiczny ruch ze strony dewelopera, która to dwuletnia gra dołączyłaby do dostępnych już w Game Passie Assassin’s Creed Origins i Assassin’s Creed Odyssey. Przedstawiciel Ubisoftu postanowił odnieść się do plotek i zaprzeczył, że ich produkcja wkrótce trafi do usługi Microsoftu.

Assassin's Creed Valhalla na razie nie dla subskrybentów Xbox Game Pass

Eurogamer skontaktował się z francuskim studiem, aby uzyskać od nich oświadczenie. Rzecznik Ubisoftu powiedział, że „był to błąd, który został naprawiony”. Wygląda więc na to, że subskrybenci Xbox Game Pass będą musieli poczekać na pojawienie się gry w bibliotece usługi. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, ze wcześniej czy później produkcja trafi do Game Passa dla użytkowników konsol Xbox i posiadaczy pecetów.