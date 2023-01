Assassin's Creed od Netflixa bez showrunnera. Jeb Stuart zrezygnował z funkcji

Podczas wrześniowego Ubisoft Forward dowiedzieliśmy się, że Netflix pracuje nad aktorskim serialem Assassin’s Creed. Niestety nie mamy dobrych wieści dla osób czekających na wspomnianą ekranizację. Produkcja straciła bowiem doświadczonego reżysera i scenarzystę. Okazuje się, że Jeb Stuart – który przy tytule pełnił funkcję showrunnera – postanowił zrezygnować z dalszych prac nad serialem.

Jeb Stuart nie pracuje już nad serialem Assassin's Creed od Netflixa

Informację tę potwierdził sam zainteresowany podczas ostatniego wywiadu dla serwisu Collider. Reżyser – jak sam podkreśla – odszedł z projektu, by nie utrudniać procesu produkcji. Główną przyczyną miała być natomiast decyzja producentów o przeniesieniu prac nad serialem z Los Angeles do Londynu i „zmuszenie” zespołu z Wielkiej Brytanii do rozwijania wizji Stuarta, zamiast umożliwienie im opracowania własnego pomysłu.



Dlatego też Stuart postanowił zrezygnować z dalszych prac nad serialem Assassin's Creed dla Netflixa i jak sam zaznacza, uważa, że jego decyzja była słuszna. Reżyser jest również przekonany co do jakości produkcji i jest pewien, że tytuł będzie „świetny, niezależnie od tego, kiedy zadebiutuje”.



Na koniec należy podkreślić, że wciąż nie znamy żadnych szczegółów na temat serialu Assassin’s Creed od Netflixa. Warto natomiast dodać, że platforma pracuje również nad dwoma innymi projektami bazującymi na marce Ubisoftu – mowa tutaj o serialu animowanym oraz anime. Niestety również w tym przypadku konkretny nie są znane.