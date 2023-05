Arnold Schwarzenegger z pewnością zna się na kinie akcji. Przez lata radzi sobie w nim doskonale. Niedługo pojawi się także w serialu Fubar, który został wyprodukowany przez Netflix. Będzie to debiut gwiazdora w odcinkowej produkcji. Pewnie wszystkie te powody razem wzięte spowodowały, że streamer zdecydował się powierzyć aktorowi stanowisko specjalisty od kina akcji. Właśnie pojawił się pierwszy materiał wideo, z którego dowiadujemy się o planach wydawniczych platformy streamingowej.

Arnold Schwarzenegger zadba o jakość filmów i seriali akcji w Netflix

Wśród zapowiedzianych tytułów znalazły się takie produkcje jak: Who Is Erin Carter? (24 sierpnia), Fubar (25 maja), Arnold (7 czerwca), Bloodhound (9 czerwca), Wiedźmin sezon 3 (29 czerwca) i Lupin sezon 3 (5 października), Blood & Gold (26 maja), Tyler Rake 2 (16 czerwca), iNumber Numer (23 czerwca), The Out-Laws (7 lipca); Nie otwieraj oczu: Barcelona (14 lipca), They Cloned Tyron (21 lipca) i Heart of Stone (11 sierpnia).