Arnold Schwarzenegger nie był planowany do roli Terminatora. Zobaczcie kogo miał zagrać w filmie Camerona

Początkowa niechęć do Arnolda Schwarzeneggera odeszła, kiedy rozpoczęła się dyskusja nad postacią Terminatora. To właśnie wtedy Cameron uznał, że Schwarzenegger jest idealny do tej roli. Dzisiaj wiadomo, że wybór był właściwy, ponieważ Terminator stał się najbardziej rozpoznawalną rolą Schwarzeneggera.

Arnold Schwarzenegger nie był planowany do roli Terminatora

Pora teraz przedstawić innych aktorów, którzy byli rozważani do roi Kyle'a Reese'a. Jednym z nich był Sting, ale musiał zrezygnować z powodu wcześniejszych zobowiązań wobec swojego zespołu, a także konfliktów w harmonogramie z Dune z 1984 roku, w której grał Feyda-Rauthę. Kolejnym poważnym kandydatem był aktor znany z Superman - Christopher Reeve, ale był on zbyt kosztowny dla tego projektu, gdyż oczekiwał miliona dolarów za rolę. Pojawiały się także inne nazwiska: Kurt Russell, Mel Gibson, Tommy Lee Jones, Scott Glenn i Matt Dillon. Co ciekawe, rozważano również zatrudnienie Bruce'a Springsteena. Jednak podobnie jak Sting był zbyt zajęty trasami koncertowymi. Okazało się, że poszukiwania Kyle'a Reese'a były jednym z najbardziej skomplikowanych castingów w Terminatorze, ale ostatecznie to Michael Biehn okazał się świetnym wyborem.