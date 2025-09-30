Arnold Schwarzenegger coraz bliżej powrotu do Predatora?

Wiele na to wskazuje. Ale poczekajmy na komentarz samego aktora.

Franczyza Predatora przeżywa w ostatnich latach drugą młodość. Wszystko dzięki sukcesowi filmu Prey, który tchnął nowe życie w serię zapoczątkowaną filmem z 1987 roku. Niedawno fani otrzymali także animację Predator: Pogromca zabójców, a już wkrótce premiera Predator: Strefa zagrożenia. Ten pierwszy film szczególnie rozpalił fanów bo zasugerował ewentualny powrót kultowego bohatera. Arnold Schwarzenegger coraz bliżej powrotu do Predatora? W scenie po napisach filmu pojawiła się niespodzianka – zamrożone ciała Dutcha (Arnold Schwarzenegger) oraz Naru (Amber Midthunder). To cameo wywołało ogromne emocje i spekulacje o możliwym powrocie legendarnego bohatera.

Jak donosi Empire, reżyser Dan Trachtenberg zdradził, że spotkał się już z Arnoldem Schwarzeneggerem i rozmawiał z nim o potencjalnym rozwinięciu wątku Dutcha. Spotkałem Arnolda i żartowaliśmy z jego kultowych tekstów. Wszyscy kojarzą go z hasłem I’ll be back, ale on sam podkreślał, że dla fanów Predatora to przede wszystkim Get to the chopper! stało się symbolem. Arnold doskonale rozumie, jak mocno ta seria zapisała się w popkulturze. Był naprawdę podekscytowany rozmową o tym, co jeszcze możemy zrobić, bo widzi ogromny potencjał na nowe historie. Możemy opowiedzieć, jak Dutch i Naru zostali schwytani, albo co wydarzy się, gdy zostaną rozmrożeni. Opcji jest mnóstwo – wyjaśnił Trachtenberg.

GramTV przedstawia:

Dla fanów to szczególnie ekscytująca perspektywa, bo od premiery Predatora z 1987 roku – dziś kultowego klasyka łączącego akcję, horror i sci-fi – Schwarzenegger nigdy nie powrócił w pełnoprawnej kontynuacji. A to właśnie jego charyzmatyczna rola majora Alana „Dutcha” Schaefera ugruntowała legendę filmu i na zawsze wpisała go do historii kina akcji. Na razie nie wiadomo, czy aktor faktycznie powróci do swojej roli, ale klimat wokół serii sprzyja takim rozwiązaniom. Już 7 listopada do kin trafi Predator: Strefa zagrożenia, a dalsza przyszłość franczyzy może okazać się dla fanów jeszcze ciekawsza.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





