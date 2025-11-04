Pod tym względem nowy Predator garściami czerpie z Marvela — czego nie kryje reżyser

Seria zmierza do momentu kulminacyjnego, takiego jak w Avengers.

Od premiery Prey z 2022 roku Dan Trachtenberg stał się jednym z najważniejszych twórców w historii marki Predator. Jego film nie tylko tchnął nowe życie w serię, ale też rozbudował jej mitologię i przygotował grunt pod kolejne odsłony. Teraz, wraz z nadchodzącym Predator: Strefa zagrożenia, reżyser zdradza, że cała saga może wkrótce dojść do swojego „momentu Avengers”. Predator zmierza do “momentu Avengers” Po Prey otrzymaliśmy animowaną antologię Predator: Zabójca Zabójców, która połączyła wątki z poprzednich części, w tym Naru z Prey, Mike’a Harrigana (Danny Glover) z Predatora 2 oraz Dutcha Schaefera (Arnold Schwarzenegger) z oryginalnego filmu. Według zapowiedzi, to dopiero początek.

Tymczasem Predator: Strefa zagrożenia ma stanowić świeże podejście do serii. Zamiast historii o człowieku walczącym z potworem, tym razem głównym bohaterem ma być sam Predator — łowca zmuszony do zmierzenia się z naturą i własnymi słabościami. Zwiastun filmu ujawnił też nowe powiązania z uniwersum Obcego, co wywołało falę spekulacji na temat możliwego crossovera. Podczas konferencji prasowej Trachtenberg został zapytany przez serwis ComicBook o to, dokąd zmierza cała historia. Reżyser nie krył inspiracji Marvelem. To, co sprawiło, że Avengers odnieśli sukces, to fakt, że nie byli pierwszym ani drugim filmem MCU – wyjaśnił. – Zanim wszystko się połączyło, poznaliśmy bohaterów i ich indywidualne historie. Tak samo chcemy podejść do Predatora – pozwolić, by widzowie najpierw zżyli się z postaciami.

Na pytanie, czy czuje się „Kevinem Feige” serii Predator, Trachtenberg odparł z uśmiechem: Traktuję to jako komplement. Kevin Feige to geniusz, a jego praca jest bezprecedensowa. Ja zrobiłem dopiero kilka dobrych filmów o Predatorze — mam nadzieję, że będzie i trzeci. Sukces Prey, entuzjastyczne przyjęcie antologii Zabójca Zabójców i rosnący hype wokół Strefy zagrożenia sprawiają, że marka Predator jest dziś w najlepszej kondycji od lat. Jeśli kolejne produkcje utrzymają poziom i konsekwentnie będą rozwijać uniwersum, saga może rzeczywiście doczekać się swojego własnego „momentu Avengers” — spotkania kultowych bohaterów, na które fani czekają. Pamiętajmy jednak, że by do niego doszło, Strefa zagrożenia musi osiągnąć finansowy sukces. A z tym bywa różnie.

