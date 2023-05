Arnold Schwarzenegger bohaterem dokumentu Netflixa. Zobaczcie pierwszy zwiastun

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun trzyodcinkowego serialu dokumentalnego o życiu i karierze Arnolda Schwarzeneggera. Produkcja zaprezentuje sukcesy odnoszone przez ikonę kina akcji, nie tylko w Hollywood, ale również w kulturystyce, a także polityce jako gubernatora stanu Kalifornia.

Ten trzyczęściowy serial dokumentalny jest kroniką podróży Arnolda Schwarzeneggera z austriackiej wsi do najwyższych szczebli amerykańskiego snu. W serii szczerych wywiadów Schwarzenegger, jego przyjaciele, wrogowie, współpracownicy i obserwatorzy opowiadają o wszystkim, od dni, w których pracował, po triumfy w Hollywood, rządy stanu Kalifornia oraz radości i zawirowania w życiu rodzinnym. Jest to opowieść, która pasuje do jego niezwykłej osobowości.