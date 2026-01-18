Arknights: Endfield bije rekordy jeszcze przed premierą. Ponad 35 milionów graczy czeka na start

Nowa produkcja Gryphline zadebiutuje globalnie już w styczniu.
Wydawca Gryphline poinformował, że Arknights: Endfield przekroczyło próg 35 milionów wstępnych rejestracji jeszcze przed globalną premierą. To wyraźny wzrost w porównaniu z danymi sprzed miesiąca, kiedy liczba zapisów przekraczała 30 milionów.
Arknights: Endfield rozbija bank jeszcze przed premierą. Miliony graczy już czekają
Z okazji zbliżającego się debiutu studio zorganizowało specjalny program poświęcony premierze, w trakcie którego zaprezentowano aż trzy nowe zwiastuny. Materiały mają podkreślać bardziej dynamiczny, akcyjny charakter produkcji oraz jej rozmach narracyjny. Twórcy przypomnieli również, że wszyscy gracze, którzy dokonali prerejestracji, otrzymają zestaw darmowych nagród, w tym pięciogwiazdkowego Operatora o pseudonimie Snowshine.
Akcja gry została osadzona na planecie Talos-2 w odległej przyszłości. Fabuła koncentruje się na postaci Endministra, stojącego na czele Endfield Industries.
Witaj na Talos-II — świecie zapierającego dech w piersiach piękna i nieustannego zagrożenia. Najwcześniejsi osadnicy musieli stawić czoła wojnom i katastrofom, a przez ponad 150 lat nieustannego wysiłku wywalczyli sobie miejsce i stworzyli nowy fundament dla ludzkości — Pas Cywilizacji. Mimo to większość tego świata pozostaje nieokiełznana. Rozległe dzikie tereny i niezamieszkane obszary, ciągnące się aż po horyzont, wciąż czekają na odkrycie. Każdy krok naprzód skąpany jest w cieniu zagrożeń — zarówno pozostałości przeszłości, jak i niebezpieczeństw, z jakimi ludzkość nigdy wcześniej się nie mierzyła.
Premiera Arknights: Endfield została zaplanowana na 22 stycznia. Tytuł trafi na iOS, Androida, PC oraz PlayStation 5. Wersje konsolowe i pecetowe zaoferują wsparcie dla kontrolerów DualSense, DualShock oraz padów Xbox, a także zaawansowane rozwiązania techniczne, takie jak DLSS Super Resolution, generowanie klatek oraz tryb do 120 klatek na sekundę.
