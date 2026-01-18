Arknights: Endfield bije rekordy jeszcze przed premierą. Ponad 35 milionów graczy czeka na start

Wydawca Gryphline poinformował, że Arknights: Endfield przekroczyło próg 35 milionów wstępnych rejestracji jeszcze przed globalną premierą. To wyraźny wzrost w porównaniu z danymi sprzed miesiąca, kiedy liczba zapisów przekraczała 30 milionów.

Arknights: Endfield rozbija bank jeszcze przed premierą. Miliony graczy już czekają

Z okazji zbliżającego się debiutu studio zorganizowało specjalny program poświęcony premierze, w trakcie którego zaprezentowano aż trzy nowe zwiastuny. Materiały mają podkreślać bardziej dynamiczny, akcyjny charakter produkcji oraz jej rozmach narracyjny. Twórcy przypomnieli również, że wszyscy gracze, którzy dokonali prerejestracji, otrzymają zestaw darmowych nagród, w tym pięciogwiazdkowego Operatora o pseudonimie Snowshine.