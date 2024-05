Arkane Austin chciało wrócić do korzeni. Był pomysł na nowego immersive sima

W tym tygodniu Microsoft poinformował o zamknięciu czterech studiów Bethesdy. We wspomnianym gronie znalazło się m.in. Arkane Austin. Według ostatnich doniesień twórcy Redfall do samego końca pracowali nad nowymi postaciami i kolejną aktualizacją do swojej gry. Tymczasem okazuje się, że zespół miał również pomysł na zupełnie nową produkcję z gatunku immersive sim.

Arkane Austin zamierzało stworzyć nowego immersive sima, ale Microsoft zdecydował się zamknąć studio

Jak informuje Bloomberg, po nieudanym Redfall deweloperzy z Arkane Austin zamierzali wrócić do korzeni. Osoby zaznajomione z planami studia donoszą, że wspomniany zespół zamierzał przedstawić swoim przełożonym projekt nowej gry dla jednego gracza z gatunku immersive sim. Niestety nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów na temat planowanej produkcji.