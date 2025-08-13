Arkadiusz Jakubik będzie smażyć się w piekle, bo zekranizuje znany komiks

Aktor ma doświadczenia zarówno jako reżyser, ale także na scenie muzycznej.
Arkadiusza Jakubika, znany z ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego, doskonale pamiętany także z serialu Netflix Informacja zwrotna, tym razem stanie za kamerą. Aktor wyreżyseruje ekranizację komiksu Krzysztofa „Prosiaka” Owedyka pt. Będziesz smażyć się w piekle.
Arkadiusz Jakubik zekranizuje Będziesz smażyć się w piekle
Jak podaje blog Kolorowe Zeszyty, produkcja otrzymała dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 200 tysięcy złotych. Scenariusz do filmu napisał Maciej Słowiński, znany z pracy przy Roju.
Komiks, wydany pierwotnie w 2016 roku przez Kultura Gniewu, doczekał się w tym roku drugiego wydania z alternatywnym zakończeniem. Opis fabuły przedstawia losy gitarzysty pewnej muzycznej grupy, który liczy na spełnienie muzycznych marzeń i szybkie wyjście z trudnej sytuacji finansowej. To połączenie humoru, dramatyzmu i muzycznej atmosfery.
Wszystko zaczyna się, gdy do grupy przyjęty zostaje nowy gitarzysta, który jest fanem Deathstar od ich pierwszej demówki. Oprócz spełnienia muzycznych marzeń i chęci sięgnięcia po sławę, wierzy że granie w zespole tego formatu, pozwoli mu szybko wyjść z nieciekawej finansowej sytuacji. Te same nadzieje żywi jego żona i mała córeczka (ich kot raczej nie ma szczególnych wymagań). Niestety, stosunki panujące w zespole są dalekie od normalności i zamiast iść ku lepszemu, sytuacja coraz to bardziej się komplikuje…
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!