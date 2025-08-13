Arkadiusz Jakubik będzie smażyć się w piekle, bo zekranizuje znany komiks

Aktor ma doświadczenia zarówno jako reżyser, ale także na scenie muzycznej.

Arkadiusza Jakubika, znany z ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego, doskonale pamiętany także z serialu Netflix Informacja zwrotna, tym razem stanie za kamerą. Aktor wyreżyseruje ekranizację komiksu Krzysztofa „Prosiaka” Owedyka pt. Będziesz smażyć się w piekle.

Jak podaje blog Kolorowe Zeszyty, produkcja otrzymała dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 200 tysięcy złotych. Scenariusz do filmu napisał Maciej Słowiński, znany z pracy przy Roju.