Arkadiusz Jakubik będzie smażyć się w piekle, bo zekranizuje znany komiks

Jakub Piwoński
2025/08/13 13:00
Aktor ma doświadczenia zarówno jako reżyser, ale także na scenie muzycznej.

Arkadiusza Jakubika, znany z ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego, doskonale pamiętany także z serialu Netflix Informacja zwrotna, tym razem stanie za kamerą. Aktor wyreżyseruje ekranizację komiksu Krzysztofa „Prosiaka” Owedyka pt. Będziesz smażyć się w piekle.

Arkadiusz Jakubik zekranizuje Będziesz smażyć się w piekle

Jak podaje blog Kolorowe Zeszyty, produkcja otrzymała dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 200 tysięcy złotych. Scenariusz do filmu napisał Maciej Słowiński, znany z pracy przy Roju.

Komiks, wydany pierwotnie w 2016 roku przez Kultura Gniewu, doczekał się w tym roku drugiego wydania z alternatywnym zakończeniem. Opis fabuły przedstawia losy gitarzysty pewnej muzycznej grupy, który liczy na spełnienie muzycznych marzeń i szybkie wyjście z trudnej sytuacji finansowej. To połączenie humoru, dramatyzmu i muzycznej atmosfery.

Wszystko zaczyna się, gdy do grupy przyjęty zostaje nowy gitarzysta, który jest fanem Deathstar od ich pierwszej demówki. Oprócz spełnienia muzycznych marzeń i chęci sięgnięcia po sławę, wierzy że granie w zespole tego formatu, pozwoli mu szybko wyjść z nieciekawej finansowej sytuacji. Te same nadzieje żywi jego żona i mała córeczka (ich kot raczej nie ma szczególnych wymagań). Niestety, stosunki panujące w zespole są dalekie od normalności i zamiast iść ku lepszemu, sytuacja coraz to bardziej się komplikuje…

Jakubik ma już doświadczenie reżyserskie – wcześniej wyreżyserował m.in. filmy Służby specjalne i Zgoda. Sam jest również liderem zespołu punkrockowego Dr Misio, co pozwala mu doskonale wczuć się w muzyczny klimat komiksu. Obecnie aktor przygotowuje się do zagrania roli Jacka Kuronia.

