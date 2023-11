Informacja zwrotna – recenzja serialu Netflixa. Polski kryminał, który koniecznie trzeba zobaczyć

Infomacja zwrotna to kolejny znakomity polski serial, który dołączył do zasobów Netflixa. Arkadiusz Jakubik błyszczy i udowadnia, że może spokojnie wyjść poza krąg polskich produkcji, robiąc międzynarodową karierę.

Jednak nie możemy zapominać, że my – Polacy – także nie mamy się czego wstydzić, ponieważ także nasza kraina wydała kilku świetnych speców od kryminalnych opowieści. Jednym z nich jest z pewnością Jakub Żulczyk. Autor ten doczekał się już ekranizacji swojej poprzedniej książki-Ślepnąc od świateł, która została entuzjastycznie przyjęte przez widownię, nie tylko w Polsce, a tym razem do zasobów Netflixa trafił fenomenalny serial Informacja zwrotna.

Głównymi bohaterami, składającego się z pięciu odcinków serialu, są ojciec i syn, których po latach połączą tragiczne okoliczności. Marcin Kania to były muzyk rockowy, człowiek, który stoczył się na dno i pewnie trwałby w tym alkoholowym amoku, gdyby nie wydarzenie, które spowodowało, że wyrwał się z kleszczy obezwładniających go procentów. Kiedy jego syn, Piotr, przepada bez śladu, mężczyzna postanawia ruszyć na poszukiwania. I jest to doprawdy przedziwna podróż. Wszystko mu się miesza, nie wiadomo co jest urywkiem autentycznych wspomnień, a co ulepkiem zmasakrowanego wódą umysłu. Śledztwo nie daje rezultatów, wygląda na to, że syn zapitego gwiazdora jest w jakiś sposób zamieszany w aferę reprywatyzacyjną. Kania rozpoczyna samodzielne śledztwo, a widzowie wyruszają wraz z nim, żeby odbyć niełatwą, naszpikowaną zagadkami, intrygami i mylącymi tropami przygodę.

Informacja zwrotna to polski serial kryminalny, który zasługuje na uwagę

Można powiedzieć, że film jest dość wierną ekranizacją powieści Żulczyka, ale autor scenariusza pozostawił sobie trochę miejsca na własne pomysły, bardzo sprawnie wciągając widzów w intrygę. Przez cały czas jesteśmy wystawiani na próbę i wielokrotnie okazuje się, że niemal pewny trop prowadzi do mylnych wniosków. Fabuła pełna jest meandrów i niejasności, docierają do nas strzępki danych z kilku stron i przebłyski wspomnień Kani. I to zasługą właśnie scenariusza jest zmiana wizerunku Informacji zwrotnej, która w tym wydaniu staje się rasowym kryminałem, przyprawionym psychologicznymi jazdami.