Arena Breakout: Infinite z datą premiery. Darmowa strzelanka wkrótce trafi w ręce graczy

Przy okazji warto przypomnieć, czego mogą spodziewać się gracze po debiucie Arena Breakout: Infinite w ramach wczesnego dostępu. Pojawi się zatem między innymi nowa mapa Armory (trzecia, grywalna lokalizacja), a także nowe typy broni – M110, AR57 oraz SCAR. Ponadto zainteresowani mogą liczyć na funkcję Killcam (kamerę pozwalającą na podgląd osoby, która nas zabiła) oraz tryb obserwatora i dynamiczny system pogodowy.

Arena Breakout: Infinite to najbardziej wciągająca taktyczna strzelanka wojskowa na Steam. Dołącz do uczciwej i konkurencyjnej społeczności, aby strzelać, plądrować i napadać na swojej drodze do fortuny. Z oszałamiającą grafiką i realistycznym dźwiękiem, przedzieraj się przez trudne bitwy, w których stawka jest wysoka, a nagrody jeszcze wyższe. Wejdź, wzbogać się i wyjdź... ale przygotuj się na walkę o przetrwanie. – głosi opis gry.