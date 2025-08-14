Powrót kultowego fantasy zmiażdżony przez recenzentów. Nowa wersja ostro krytykowana

Nic dziwnego, że film doczeka się bardzo limitowanej dystrybucji kinowej w Ameryce.

Bez głośnej kampanii marketingowej i z premierą ogłoszoną niemal w ostatniej chwili, wiele osób mogło nawet nie zauważyć, że nowa Red Sonja zadebiutuje w ten weekend. Tego typu działania studiów filmowych często sugerują brak wiary w sukces projektu, dlatego część fanów obawia się, że produkcja podzieli los niskobudżetowego i źle przyjętego Hellboy: Wzgórza nawiedzonych, na co też wskazują pierwsze recenzje. Red Sonja – pierwsze recenzje nie zapowiadają hitu Przy 30 ocenach na Rotten Tomatoes, film osiągnął rozczarowujący wynik 53% i status „zgniły”. Dla porównania, oryginalna Red Sonja z 1985 roku, w której w tytułową bohaterkę wcieliła się Brigitte Nielsen obok Arnolda Schwarzeneggera i Sandahl Bergman, może „pochwalić się” jeszcze niższym wynikiem, wynoszącym tylko 21%. Poniżej znajdziecie opinie z wybranych recenzji.

Epicka opowieść fantasy z mieczem i magią, która nie potrafi udźwignąć części „epickiej” - TheWrap Ktoś, gdzieś musiał dopisać kilka błyskotliwych kwestii do scenariusza, bo co jakiś czas znikąd pojawia się całkiem zabawny żart, zanim dialog znów wraca do udawanego średniowiecznego stylu mowy – Guardian. Red Sonja próbuje wskrzesić swoją franczyzę, ale nie potrafi uzasadnić własnego istnienia, opowiedzieć wciągającej historii ani sprawić, byśmy przejęli się losami bohaterów - Screen Rant. Film przezwycięża obiecujący, lecz nierówny początek, by w drugiej połowie zbudować solidną narrację z mocnymi scenami walki i dobrymi występami aktorskimi, opartymi na odważnej kreacji Matildy Lutz i imponującym Robercie Sheehanie – Collider. W najbliższych dniach liczba recenzji zapewne wzrośnie, a choć większość z dotychczasowych opinii jest daleka od zachwytów, niektórzy krytycy sugerują, że fani postaci mogą znaleźć w filmie pewne elementy warte uwagi.

Udostępniono także dłuższy fragment produkcji, w którym wyjaśniono fabularny powód, dla którego Red Sonja walczy w słynnej „zbroi bikini”. Wszystko wskazuje jednak na to, że ten strój pojawi się w filmie tylko epizodycznie, ponieważ w zwiastunach i plakatach bohaterka częściej widoczna jest w bardziej praktycznym, bojowym ekwipunku. Aktualizowanie postaci takiej jak Red Sonja wymaga starannego wyważenia. Chcę uhonorować jej komiksowe dziedzictwo, jednocześnie czyniąc ją przystępną dla współczesnych odbiorców - wyjaśniła scenarzystka Tasha Huo. Fabuła filmu opowiada o uwięzionej i zakutej w łańcuchy Red Sonji, zmuszonej do walki o przetrwanie w krwawych arenach imperium tyrana. Bohaterka musi zebrać armię wyrzutków, by odzyskać wolność i obalić Draygana oraz jego bezwzględną żonę, Dark Annisia. W rolach głównych występują: Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day, Martyn Ford, Michael Bisping, Phillip Winchester i Trevor Eve. Reżyserią zajęła się MJ Bassett, a scenariusz napisała Tasha Huo. Premiera kinowa odbędzie się 15 sierpnia 2025 roku, a wersja cyfrowa trafi na platformy 29 sierpnia 2025 roku.

