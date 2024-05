„Ultra-realistyczna” strzelanka na długim gameplayu. Ruszyły zamknięte testy beta Arena Breakout: Infinite na PC

Pojawiła się ciekawa propozycja dla miłośników gatunku extraction shooter i Escape from Tarkov. Arena Breakout: Infinite ruszyło właśnie z zamkniętymi testami beta, a odpowiedzialne za tytuł Morefun Studios zaprasza pecetowych graczy do sprawdzenia, co produkcja ma do zaoferowania. Przy okazji do sieci trafił 13-minutowy materiał prezentujący fragmenty z rozgrywki.