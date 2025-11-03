ARC Raiders zwróci graczom utracony ekwipunek przez cheaterów. Nawet jeśli nie zgłosili oszustów

W świecie ARC Raiders przetrwanie w Rust Belt nie należy do łatwych zadań — zwłaszcza gdy w grze pojawiają się oszuści. Twórcy ze studia Embark postanowili jednak stanąć po stronie uczciwych graczy. Jak donosi społeczność Reddita, deweloperzy zaczęli przywracać utracony ekwipunek wszystkim, którzy padli ofiarą cheaterów, nawet jeśli nie dokonali żadnego zgłoszenia.

ARC Raiders – Embark walczy z cheaterami w nietypowy sposób

W wiadomościach od zespołu pojawia się komunikat: „Twoje przedmioty zostały utracone w wyniku nieuczciwej gry, ale udało nam się je odzyskać! Możesz je teraz odebrać i zabrać ze sobą w kolejną podróż na powierzchnię”. Embark podkreśla, że chce budować środowisko, w którym liczy się umiejętność, współpraca i dobra zabawa, a nie nieuczciwe przewagi.