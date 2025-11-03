Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders zwróci graczom utracony ekwipunek przez cheaterów. Nawet jeśli nie zgłosili oszustów

Mikołaj Berlik
2025/11/03 09:00
Embark Studios chce przywrócić uczciwą zabawę w Rust Belt.

W świecie ARC Raiders przetrwanie w Rust Belt nie należy do łatwych zadań — zwłaszcza gdy w grze pojawiają się oszuści. Twórcy ze studia Embark postanowili jednak stanąć po stronie uczciwych graczy. Jak donosi społeczność Reddita, deweloperzy zaczęli przywracać utracony ekwipunek wszystkim, którzy padli ofiarą cheaterów, nawet jeśli nie dokonali żadnego zgłoszenia.

ARC Raiders – Embark walczy z cheaterami w nietypowy sposób

W wiadomościach od zespołu pojawia się komunikat: „Twoje przedmioty zostały utracone w wyniku nieuczciwej gry, ale udało nam się je odzyskać! Możesz je teraz odebrać i zabrać ze sobą w kolejną podróż na powierzchnię”. Embark podkreśla, że chce budować środowisko, w którym liczy się umiejętność, współpraca i dobra zabawa, a nie nieuczciwe przewagi.

To rzadko spotykane podejście wśród twórców gier online, gdzie walka z cheaterami często ogranicza się do banów. Embark pokazuje, że dba o społeczność nie tylko przez kary, ale i rekompensując straty uczciwym graczom.

ARC Raiders dostępne jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Produkcja niedawno osiągnęła prawie 350 tys. jednoczesnych graczy na Steamie i cieszy świetnymi ocenami na Steamie – już od samej premiery tytuł przypadł graczom do gustu.

Źródło:https://gamingbolt.com/arc-raiders-will-refund-gear-lost-to-cheaters-even-if-you-didnt-report-them

Tagi:

News
PC
gra akcji
free-to-play
PlayStation 5
free to play
Xbox Series X
Xbox Series S
Embark Studio
ARC Raiders
Embark Studios
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

