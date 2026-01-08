ARC Raiders zmieniło model i trafiło w dziesiątkę. To przez Helldivers 2 tytuł nie jest darmowy

Gra miała być free-to-play, ale ostatecznie postawiono na cenę ponad 140 zł.

ARC Raiders nie zawsze było projektowane jako pełnopłatna produkcja. Embark Studios rozważało model free-to-play, jednak w trakcie prac deweloperzy zdecydowali się na sprzedaż gry za 40 dolarów. Jak przyznaje Patrick Söderlund, współzałożyciel studia, kluczowym punktem odniesienia był sukces Helldivers 2. ARC Raiders – dlaczego nie free-to-play? W rozmowie z serwisem GamesBeat Söderlund zdradził, że decyzja zapadła w momencie, gdy ARC Raiders przeszło gruntowną metamorfozę. Gra porzuciła formułę kooperacyjnego PvE i stała się strzelanką ekstrakcyjną PvEvP, co wymusiło zmianę podejścia biznesowego.

Twórcy analizowali rynek i podobne produkcje, w tym właśnie Helldivers 2, uznając, że cena 40 dolarów to punkt, który nie powinien odstraszyć graczy. Jednocześnie Embark chciało uniknąć wrażenia „gry niepełnej”, zwłaszcza że ARC Raiders nie oferuje klasycznej kampanii fabularnej. Söderlund podkreśla, że celem studia było dostarczenie doświadczenia, które uzasadni cenę czasem spędzonym w grze. Według dewelopera gracze inwestują w ARC Raiders dziesiątki godzin, co ma świadczyć o tym, że obrany model się sprawdził.

I rzeczywiście – liczby robią wrażenie. ARC Raiders ma już przekroczyć 12 milionów sprzedanych egzemplarzy, z czego aż 7 milionów na Steamie. Gra zdominowała także tygodniową listę sprzedaży platformy Valve pod koniec 2025 roku i pomogła osiągnąć Steamowi rekordowy grudzień pod względem przychodów. Produkcja Embark Studios zebrała również bardzo dobre recenzje – średnia ocen na Metacritic wynosi 86 punktów. ARC Raiders zwyciężyło także w kategorii Best Multiplayer na The Game Awards, pokonując m.in. Battlefielda 6, Elden Ring: Nightreign czy Split Fiction. Twórcy poruszyli również kwestię roli AI w grach.