AI w grach Embark nie zastąpi deweloperów. Chodzi o usprawnienie pracy, nie o cięcie etatów

Studio Embark, odpowiedzialne między innymi za ARC Raiders, znalazło się w centrum dyskusji ze względu na otwartość w kwestii korzystania z technologii uczenia maszynowego. Patrick Söderlund, szef firmy, w swoich ostatnich wystąpieniach odpierał zarzuty, jakoby nadrzędnym celem jego działań było ograniczenie kosztów kadrowych poprzez zastępowanie artystów czy programistów maszynami. W jego interpretacji narzędzia te służą jedynie usprawnieniu pracy, eliminując zadania postrzegane przez twórców jako powtarzalne.

Embark i kontrowersje wokół AI

Przykładem praktycznego zastosowania tych rozwiązań są głosy postaci w produkcjach Embark, które powstają przy wsparciu technologii, choć bazują na materiałach dostarczonych przez zawodowych wykonawców. Söderlund podkreśla, że dzięki takiemu modelowi produkcji możliwe jest utrzymanie bardzo wysokiej częstotliwości aktualizacji, co w przypadku darmowych produkcji jest kluczowe dla ich rynkowego przetrwania.