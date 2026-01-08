Zaloguj się lub Zarejestruj

AI w grach Embark nie zastąpi deweloperów. Chodzi o usprawnienie pracy, nie o cięcie etatów

Patrycja Pietrowska
2026/01/08 11:00
0
0

Embark tłumaczy rolę AI w grach.

Studio Embark, odpowiedzialne między innymi za ARC Raiders, znalazło się w centrum dyskusji ze względu na otwartość w kwestii korzystania z technologii uczenia maszynowego. Patrick Söderlund, szef firmy, w swoich ostatnich wystąpieniach odpierał zarzuty, jakoby nadrzędnym celem jego działań było ograniczenie kosztów kadrowych poprzez zastępowanie artystów czy programistów maszynami. W jego interpretacji narzędzia te służą jedynie usprawnieniu pracy, eliminując zadania postrzegane przez twórców jako powtarzalne.

Embark i kontrowersje wokół AI

Przykładem praktycznego zastosowania tych rozwiązań są głosy postaci w produkcjach Embark, które powstają przy wsparciu technologii, choć bazują na materiałach dostarczonych przez zawodowych wykonawców. Söderlund podkreśla, że dzięki takiemu modelowi produkcji możliwe jest utrzymanie bardzo wysokiej częstotliwości aktualizacji, co w przypadku darmowych produkcji jest kluczowe dla ich rynkowego przetrwania.

The Finals, na przykład, jest aktualizowane co tydzień od dnia premiery. Gra otrzymała znaczące usprawnienia i aktualizacje. Przy okazji, gra jest darmowa, więc można w nią grać, nie wydając ani złotówki, i nie byłoby to możliwe bez pomocy AI, ale oczywiście najważniejsze były inteligentne inwestycje w narzędzia, procesy, technologie oraz niesamowici ludzie.

Jednocześnie przyznaje on, że negatywne postrzeganie sztucznej inteligencji często wynika z błędnych założeń dotyczących sposobu jej wykorzystania wewnątrz zespołów deweloperskich. Dyrektor generalny zaznacza, że branża gier pozostanie sektorem opartym na pracy ludzkiej, a wizja tytułów generowanych w pełni automatycznie nie jest częścią jego wizji przyszłości: „Nie wyobrażam sobie, żeby gry powstawały automatycznie przy udziale jakiejś AI; tak na to nie patrzę”.

Myślę, że ludzie mają błędne wyobrażenie na temat tego, czym jest [AI]. Dla nas nie chodzi o to, żeby używać sztucznej inteligencji po to, by nie zatrudniać ludzi, zastępować ich albo grupy zawodowe – to nie o to chodzi.

Na zakończenie przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/third-person-shooter/we-dont-use-ai-to-replace-people-claims-arc-raiders-ceo-without-actually-explaining-what-they-do-use-it-for/

Tagi:

News
strzelanka
PvP
sztuczna inteligencja
PvE
ARC Raiders
AI
Embark Studios
strzelanka ewakuacyjna
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

