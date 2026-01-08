AI w grach Embark nie zastąpi deweloperów. Chodzi o usprawnienie pracy, nie o cięcie etatów

Studio Embark, odpowiedzialne między innymi za ARC Raiders, znalazło się w centrum dyskusji ze względu na otwartość w kwestii korzystania z technologii uczenia maszynowego. Patrick Söderlund, szef firmy, w swoich ostatnich wystąpieniach odpierał zarzuty, jakoby nadrzędnym celem jego działań było ograniczenie kosztów kadrowych poprzez zastępowanie artystów czy programistów maszynami. W jego interpretacji narzędzia te służą jedynie usprawnieniu pracy, eliminując zadania postrzegane przez twórców jako powtarzalne.
Embark i kontrowersje wokół AI
Przykładem praktycznego zastosowania tych rozwiązań są głosy postaci w produkcjach Embark, które powstają przy wsparciu technologii, choć bazują na materiałach dostarczonych przez zawodowych wykonawców. Söderlund podkreśla, że dzięki takiemu modelowi produkcji możliwe jest utrzymanie bardzo wysokiej częstotliwości aktualizacji, co w przypadku darmowych produkcji jest kluczowe dla ich rynkowego przetrwania.
The Finals, na przykład, jest aktualizowane co tydzień od dnia premiery. Gra otrzymała znaczące usprawnienia i aktualizacje. Przy okazji, gra jest darmowa, więc można w nią grać, nie wydając ani złotówki, i nie byłoby to możliwe bez pomocy AI, ale oczywiście najważniejsze były inteligentne inwestycje w narzędzia, procesy, technologie oraz niesamowici ludzie.
Jednocześnie przyznaje on, że negatywne postrzeganie sztucznej inteligencji często wynika z błędnych założeń dotyczących sposobu jej wykorzystania wewnątrz zespołów deweloperskich. Dyrektor generalny zaznacza, że branża gier pozostanie sektorem opartym na pracy ludzkiej, a wizja tytułów generowanych w pełni automatycznie nie jest częścią jego wizji przyszłości: „Nie wyobrażam sobie, żeby gry powstawały automatycznie przy udziale jakiejś AI; tak na to nie patrzę”.
Myślę, że ludzie mają błędne wyobrażenie na temat tego, czym jest [AI]. Dla nas nie chodzi o to, żeby używać sztucznej inteligencji po to, by nie zatrudniać ludzi, zastępować ich albo grupy zawodowe – to nie o to chodzi.
Na zakończenie przypomnijmy, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
