ARC Raiders na premierowym zwiastunie. Gracze zmierzą się z potężnym przeciwnikiem

Ostatnie testy gry ARC Raiders przyciągnęły masę graczy. Produkcja ma zadebiutować już w tym tygodniu, 30 października, na platformach Xbox Series X/S, PS5 oraz PC. W związku z nadciągającą premierą, w sieci ukazał się zwiastun zachęcający do sięgnięcia po tytuł.

ARC Raiders – data premiery, platformy i nowy zwiastun gry od Embark Studios

Zwiastun premierowy, który trafił do sieci, ma za zadanie nie tylko zilustrować codzienne zmagania w tym trudnym świecie, ale także zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie mogą stwarzać inni gracze. Zaprezentowano też potężną maszynę, z którą przyjdzie się zmierzyć zainteresowanym. Trailer znajduje się na dole wiadomości.