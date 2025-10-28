ARC Raiders na premierowym zwiastunie. Gracze zmierzą się z potężnym przeciwnikiem

Już za moment premiera nowej produkcji Embark Studios.
Ostatnie testy gry ARC Raiders przyciągnęły masę graczy. Produkcja ma zadebiutować już w tym tygodniu, 30 października, na platformach Xbox Series X/S, PS5 oraz PC. W związku z nadciągającą premierą, w sieci ukazał się zwiastun zachęcający do sięgnięcia po tytuł.
ARC Raiders – data premiery, platformy i nowy zwiastun gry od Embark Studios
Zwiastun premierowy, który trafił do sieci, ma za zadanie nie tylko zilustrować codzienne zmagania w tym trudnym świecie, ale także zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie mogą stwarzać inni gracze. Zaprezentowano też potężną maszynę, z którą przyjdzie się zmierzyć zainteresowanym. Trailer znajduje się na dole wiadomości.
Po znanym nam świecie nie zostało wiele. Tajemnicze maszyny ARC stanowią zagrożenie dla wszystkich osad na powierzchni, a społeczności, chcąc zapewnić sobie przetrwanie, uciekają pod ziemię. Większości ludzi wystarcza życie z dnia na dzień, ale ci bardziej odważni wstąpili na inną ścieżkę. Znani są jako łupieżcy.
ARC Raiders to nadchodząca, skupiająca się na mechanice ewakuacji wieloosobowa gra przygodowa, której akcja dzieje się w przyszłości na śmiertelnie niebezpiecznej Ziemi spustoszonej przez tajemnicze maszyny znane jako ARC.
Warto przy okazji przypomnieć, że w najgorętszym momencie testów jednocześnie grało niemal 190 tysięcy użytkowników Steama. Tytuł zdeklasował tym samym produkcje takie jak Gray Zone Warfare (72 tysiące) czy Arena Breakout: Infinite (66 tysięcy).
ARC Raiders ukaże się już 30 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
