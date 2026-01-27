Aragorn był zupełnie inną postacią w pierwszej wersji Władcy Pierścieni. To jedna z największych tajemnic Tolkiena

Ciężko sobie wyobrazić, aby słynny Obieżyświat miał nazywać się inaczej.

Aragorn jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów fantasy, ale mało kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo jego postać różniła się w pierwotnych planach J.R.R. Tolkiena. Zanim został królem Gondoru i symbolem powrotu ludzi do dawnej chwały, autor widział go jako zupełnie inną, zaskakującą postać. Władca Pierścieni – Aragorn pierwotnie miał być inną postacią, chociaż z podobną rolą Do tej wiedzy fani dotarli dzięki pracy Christophera Tolkiena, który przez lata porządkował i publikował notatki, szkice i pierwsze wersje Władcy Pierścieni. W książce The Return Of The Shadow można prześledzić, jak historia była wielokrotnie przepisywana, a bohaterowie zmieniali swoje role, imiona i znaczenie. Jednym z największych zaskoczeń jest scena spotkania hobbitów z tajemniczym sprzymierzeńcem w Bree.

W pierwszej wersji opowieści nie pojawia się Aragorn ani nawet Obieżyświat. Zamiast niego Tolkien wprowadził postać o imieniu Trotter. Był to wędrowiec noszący drewniane buty, od których dźwięku wziął się jego przydomek. Co więcej, Trotter nie był człowiekiem. Autor planował go jako dzikiego hobbita, który porzucił wygodne życie w Shire i wybrał samotność oraz wędrówkę po niebezpiecznych terenach.

GramTV przedstawia:

Choć zmiany wydają się radykalne, rola postaci pozostała zaskakująco podobna. Trotter również był przewodnikiem, nie ufał Czarnym Jeźdźcom i budził jednocześnie niepokój oraz sympatię. Tolkien przenosił też niektóre pomysły między bohaterami. Elementy pierwotnej historii Trottera trafiły później do losów Golluma, co pokazuje, jak płynnie autor kształtował swoje uniwersum. Nie wiadomo, dlaczego Tolkien ostatecznie zmienił Trottera na Aragorna, począwszy od jego rasy, przez imię i znaczenie dla losów całego Śródziemia. Pisarz zdecydował się uczynić z Aragorna człowieka i potomka dawnej królewskiej linii, ale wczesne szkice pokazują, jak niewiele brakowało, by Władca Pierścieni stał się opowieścią jeszcze mocniej zakorzenioną w świecie hobbitów. Aragorna zobaczymy ponownie na ekranie w nowym filmie z Władcy Pierścieni, czyli The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Już teraz twórcy prowadzą casting do roli młodszego Aragorna, który zastąpi Viggo Mortensena. Premiera filmu zaplanowana jest na grudzień 2027 rok.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.