Nowa produkcja z Gwiezdnych wojen w końcu ujawnia kontrowersyjną usuniętą scenę z Akolity

Serial już nie będzie miał okazji rozwiązać tej tajemnicy, więc Lucasfilm postanowił odkryć ją w inny sposób.

Choć serial Gwiezdne wojny: Akolita zakończył się po pierwszym sezonie i nie będzie kontynuowany, to Lucasfilm nie zapomina o tej produkcji. Do sieci trafiły zdjęcia z albumy The Art of Star Wars: The Acolyte, który trafi do sprzedaży 3 lutego 2026 roku. Zawiera ona nowe informacje o usuniętej scenie, o której fani od dawna spekulowali, ale której istnienie nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone. Chodzi o pocałunek pomiędzy Oshą i Qimirem, czyli główną bohaterką graną przez Amandlę Stenberg oraz antagonistę, w którego wcielił się Manny Jacinto.

Gwiezdne wojny: Akolita – nowa książka potwierdza fanowską teorię o serialu

Jak zauważyli użytkownicy w mediach społecznościowych, w książce znalazła się ilustracja przedstawiająca pocałunek tej dwójki, znanej w fandomie pod nieoficjalnym określeniem Oshamir. W ostatecznej wersji serialu scena ta została jednak zastąpiona innym, bardziej symbolicznym momentem. Finał sezonu pokazuje Oshę i Qimira wspólnie trzymających miecz świetlny, co miało podkreślać ich relację bez jednoznacznego wchodzenia w romantyczne tony.

Wczytywanie ramki mediów.