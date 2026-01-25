Nowa produkcja z Gwiezdnych wojen w końcu ujawnia kontrowersyjną usuniętą scenę z Akolity

Serial już nie będzie miał okazji rozwiązać tej tajemnicy, więc Lucasfilm postanowił odkryć ją w inny sposób.
Choć serial Gwiezdne wojny: Akolita zakończył się po pierwszym sezonie i nie będzie kontynuowany, to Lucasfilm nie zapomina o tej produkcji. Do sieci trafiły zdjęcia z albumy The Art of Star Wars: The Acolyte, który trafi do sprzedaży 3 lutego 2026 roku. Zawiera ona nowe informacje o usuniętej scenie, o której fani od dawna spekulowali, ale której istnienie nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone. Chodzi o pocałunek pomiędzy Oshą i Qimirem, czyli główną bohaterką graną przez Amandlę Stenberg oraz antagonistę, w którego wcielił się Manny Jacinto.
Gwiezdne wojny: Akolita – nowa książka potwierdza fanowską teorię o serialu
Jak zauważyli użytkownicy w mediach społecznościowych, w książce znalazła się ilustracja przedstawiająca pocałunek tej dwójki, znanej w fandomie pod nieoficjalnym określeniem Oshamir. W ostatecznej wersji serialu scena ta została jednak zastąpiona innym, bardziej symbolicznym momentem. Finał sezonu pokazuje Oshę i Qimira wspólnie trzymających miecz świetlny, co miało podkreślać ich relację bez jednoznacznego wchodzenia w romantyczne tony.
Do tej decyzji odniosła się twórczyni serialu, Leslye Headland, w rozmowie podsumowującej sezon. Wyjaśniła, że długo szukała odpowiedniego finału i zależało jej na zachowaniu równowagi między bohaterami.
Zmagałam się z tym, jaki powinien być ostatni moment. Bardzo ważne było dla mnie to, żeby czuli się równi. Chciałam, żeby wyglądali jak para oparta na sile i partnerstwie. Nie sądziłam, że powinien ją pocałować, bo choć zdobył jej szacunek i lojalność, i ona zdobyła jego, to nie wiem, czy zasłużył na taki poziom intymności. Były między nimi oznaki bliskości, ale miałam wrażenie, że jeszcze tam nie doszliśmy.
Headland dodała, że to sami aktorzy zaproponowali rozwiązanie, które ostatecznie trafiło do serialu:
Zapytałam sama siebie, czym jest pocałunek, który nie jest pocałunkiem. I wtedy aktorzy wpadli na pomysł wspólnego trzymania miecza świetlnego. Gdy tylko to zobaczyłam, reżyserka odcinka ustawiła przepiękne ujęcie i nagle pomyślałam, że to jak finał Podziemnego kręgu. Po prostu poczułam, że to jest właściwy moment, a na pocałunek było jeszcze za wcześnie.
Akolita był osadzony około sto lat przed wydarzeniami z Mrocznego widma i skupiał się na śledztwie w sprawie tajemniczego morderstwa Jedi. Wraz z rozwojem fabuły widzowie poznawali mroczne sekrety związane z pochodzeniem Oshi, jej siostrzaną więzią z Mae oraz obecnością Sithów działających z ukrycia. Album The Art of Star Wars: The Acolyte, autorstwa Kristin Baver i z przedmową Leslye Headland, zawiera grafiki koncepcyjne, projekty postaci, storyboardy oraz wywiady z twórcami, rzucając nowe światło na niewykorzystane pomysły i decyzje kreatywne stojące za serialem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!