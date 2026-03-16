Arabia Saudyjska po raz kolejny inwestuje w gry. Tym razem nabyto część Capcomu

Mikołaj Berlik
2026/03/16 16:30
Dowiedzieliśmy się o ważnym ruchu.

Inwestycje z Bliskiego Wschodu w sektorze gamingu nabierają tempa. Saudyjska spółka Electronic Gaming Development Company przejęła właśnie 5,03% udziałów w Capcomie, co czyni ją jednym z kluczowych akcjonariuszy japońskiego giganta.

Capcom
Capcom

Capcom – saudyjscy inwestorzy w akcji

EGDC, kontrolowane przez fundację MiSK Crown Prince’a Mohammeda Bin Salmana, zakupiło łącznie 26 788 500 akcji spółki. To kolejny krok w strategii dywersyfikacji gospodarczej Arabii Saudyjskiej, która coraz śmielej lokuje kapitał w największych markach branży. EGDC posiada już 100% udziałów w SNK Corporation (twórcy Fatal Fury oraz King of Fighters). Najnowsze zakupy to nie jedyne saudyjskie pieniądze w Capcomie – fundusz PIF (Public Investment Fund) posiada już zbliżony, 5-procentowy pakiet udziałów nabyty jeszcze w 2022 roku za część z kwoty 1,2 miliarda dolarów (dzielonej z Nexonem).

Inwestycja zbiega się w czasie z historycznym momentem dla firmy. Capcom notuje obecnie rekordowe zyski, głównie dzięki niesamowitemu sukcesowi Resident Evil Requiem, który sprzedał się w nakładzie 5 milionów sztuk w 5 dni.

W raporcie przekazanym 13 marca do Regionalnego Urzędu Finansowego Kanto ujawniono, że firma EGDC posiada obecnie 5,03% udziałów w spółce Capcom po nabyciu 26 788 500 akcji. EGDC oświadczyła, że celem nabycia akcji jest „czysta inwestycja” (tj. osiąganie zysków z wzrostu cen akcji lub dywidend).

Z perspektywy gracza, inwestycja EGDC jest określana jako pasywna – fundusz celuje głównie w zyski z dywidend oraz wzrostu cen akcji. Można jednak przypuszczać, że tak silne wsparcie kapitałowe umocni pozycję Capcomu przy produkcji nadchodzących gigantów, takich jak Resident Evil 10 czy dodatki do Requiem. Przypomnijmy, że saudyjski fundusz PIF przejął już ponad 93 procent udziałów w Electronic Arts.

Źródło:https://insider-gaming.com/saudi-investment-firm-acquires-major-stake-in-capcom/

