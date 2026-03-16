Arabia Saudyjska po raz kolejny inwestuje w gry. Tym razem nabyto część Capcomu

Inwestycje z Bliskiego Wschodu w sektorze gamingu nabierają tempa. Saudyjska spółka Electronic Gaming Development Company przejęła właśnie 5,03% udziałów w Capcomie, co czyni ją jednym z kluczowych akcjonariuszy japońskiego giganta.

Capcom – saudyjscy inwestorzy w akcji

EGDC, kontrolowane przez fundację MiSK Crown Prince’a Mohammeda Bin Salmana, zakupiło łącznie 26 788 500 akcji spółki. To kolejny krok w strategii dywersyfikacji gospodarczej Arabii Saudyjskiej, która coraz śmielej lokuje kapitał w największych markach branży. EGDC posiada już 100% udziałów w SNK Corporation (twórcy Fatal Fury oraz King of Fighters). Najnowsze zakupy to nie jedyne saudyjskie pieniądze w Capcomie – fundusz PIF (Public Investment Fund) posiada już zbliżony, 5-procentowy pakiet udziałów nabyty jeszcze w 2022 roku za część z kwoty 1,2 miliarda dolarów (dzielonej z Nexonem).