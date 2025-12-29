Aprilia przegoniła Ducati? Menedżer MotoGP jest pewien, że Aprilia ma już lepszy motocykl

Doświadczony menedżer zawodników MotoGP, Carlo Pernat uważa, że Aprilia dysponowała w sezonie 2025 lepszym motocyklem niż Ducati, pomimo że to właśnie maszyna z Bolonii sięgnęła po mistrzostwo świata. Jego zdaniem przewaga Ducati w dużej mierze wynikała z klasy Marca Marqueza, a nie z wyższości samego sprzętu.

Aprilia ma już lepszy motocykl niż Ducati?

Ducati zaliczyło jeden z najlepszych sezonów w historii MotoGP. Włosi zdobyli wszystkie trzy tytuły mistrzowskie i wygrali 17 z 22 wyścigów. Aż 11 zwycięstw padło łupem Marca Marqueza, który bez większych problemów sięgnął po swój siódmy tytuł w klasie królewskiej i pierwszy w barwach fabrycznego zespołu Ducati. Jednocześnie sezon 2025 nie był już tak udany dla innych zawodników dosiadających Desmosedici. Francesco Bagnaia oraz Fabio Di Giannantonio zaliczyli dość gorzki rok. Bagnaia wygrał zaledwie dwa wyścigi, podczas gdy rok wcześniej triumfował aż 11 razy i został wicemistrzem świata.