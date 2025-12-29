Aprilia przegoniła Ducati? Menedżer MotoGP jest pewien, że Aprilia ma już lepszy motocykl

Według Carlo Pernata, Aprilia w sezonie 2025 przegoniła Ducati, pomimo przegranego tytułu mistrza świata.
Doświadczony menedżer zawodników MotoGP, Carlo Pernat uważa, że Aprilia dysponowała w sezonie 2025 lepszym motocyklem niż Ducati, pomimo że to właśnie maszyna z Bolonii sięgnęła po mistrzostwo świata. Jego zdaniem przewaga Ducati w dużej mierze wynikała z klasy Marca Marqueza, a nie z wyższości samego sprzętu.
Aprilia ma już lepszy motocykl niż Ducati?
Ducati zaliczyło jeden z najlepszych sezonów w historii MotoGP. Włosi zdobyli wszystkie trzy tytuły mistrzowskie i wygrali 17 z 22 wyścigów. Aż 11 zwycięstw padło łupem Marca Marqueza, który bez większych problemów sięgnął po swój siódmy tytuł w klasie królewskiej i pierwszy w barwach fabrycznego zespołu Ducati. Jednocześnie sezon 2025 nie był już tak udany dla innych zawodników dosiadających Desmosedici. Francesco Bagnaia oraz Fabio Di Giannantonio zaliczyli dość gorzki rok. Bagnaia wygrał zaledwie dwa wyścigi, podczas gdy rok wcześniej triumfował aż 11 razy i został wicemistrzem świata.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Aprilii. Producent z Noale zaliczył najlepszy sezon w swojej historii w MotoGP. Motocykl RS-GP w specyfikacji na 2025 rok odniósł cztery zwycięstwa, a Aprilia zakończyła sezon na drugim miejscu w klasyfikacji producentów. Szczególnie mocna druga połowa sezonu sprawiła, że Aprilia regularnie walczyła na czele stawki z Ducati i Marquezem, co rozbudziło realne nadzieje na walkę o mistrzostwo świata w 2026 roku. Carlo Pernat przyznaje, że to Marc Marquez był kluczowym czynnikiem sukcesu Ducati w tym sezonie, ale ma wątpliwości, czy to wystarczy w przyszłym roku:
Ducati nie będzie mogło spać spokojnie. Aprilia dotarła do czołówki. A właściwie nie tylko dotarła, ale mam wrażenie, że jeszcze mocniej wcisnęła gaz. To prawda, że w klasyfikacji generalnej Aprilia skończyła druga, za kolejnym zawodnikiem Ducati, ale Alex Marquez jeździł motocyklem GP24. Patrząc na to, co widzieliśmy, kusi mnie wręcz stwierdzenie, że tegoroczna Aprilia RS-GP była lepszym motocyklem niż tegoroczne Desmosedici. Bądźmy jednak precyzyjni: to Marc Marquez zrobił różnicę. Nie wiem jednak, czy w przyszłym roku to wystarczy i to nie z jednego powodu.
Pernat nie szczędził również pochwał Marco Bezzecchiemu, który w sezonie 2025 odniósł dwa zwycięstwa i zakończył mistrzostwa na trzecim miejscu:
Czy widzieliście, jakim zawodnikiem stał się Marco Bezzecchi? Wiedzieliśmy, że jest mocny, ale to, że osiągnął aż taki poziom, jest szczerze mówiąc zdumiewające. Niesamowicie się rozwinął. Widać w jego oczach powagę, chęć pracy i ciągłego doskonalenia, coś, co przez wszystkie lata w wyścigach widziałem u bardzo niewielu zawodników.
Czy w przyszłym roku Aprilia od pierwszego wyścigu stawi potężny opór Ducati i zakończy dominację włoskiego rywala?
